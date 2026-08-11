Найвідоміші пророцтва Ванги: де закінчуються факти і починаються легенди

11 серпня 1996 року померла болгарська провидиця та цілителька Вангелія Пандева Гуштерова, відома як Баба Ванга. Її життя сповнене бідності, трагедій і легенд, а після смерті її заяви активно використовують у медіа.

Фокус вирішив зібрати цікаві факти, популярні легенди та пророцтва, про які розповідають сьогодні.

Втрата зору, війна та трагедії: непросте життя Ванги

Вангелія Димитрова народилася у бідній селянській родині передчасно 3 жовтня 1911 (за іншими даними — 31 січня) у Струмиці тодішній Османській імперії, а нині — це Північна Македонія. ЇЇ матір померла рано, сім’я жила в злиднях, бо батько потрапляв під репресії.

У 12 років під час сильної бурі дівчинку її нібито підняло у повітрі силою вітру і кинуло в поле. Після цього її знайшли через кілька днів, її очі були забиті піском і брудом. Як пізніше вона розповідала, що після того, як її зір поступово зник, тоді відкрився "внутрішній зір". Тоді сім’я дівчинки не могла дозволити собі повноцінне її лікування.

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Тож її у 1925–1928 роках відправили навчатися до школи сліпих у Земуні. Там Вангелія опанувала шрифт Брайля, гру на фортепіано, в’язання, кулінарію та домашні справи. Дівчина повернулася додому з молодшими братами сестрами після смерті мачухи.

Ванга заміж за болгарського солдата Димитра Гуштерова, Фото: Вікіпедія

У травні 1942 вийшла заміж за болгарського солдата Димитра Гуштерова, який прийшов до неї, щоб дізнатися про вбивць брата. Тоді родина переїхала до міста Петрич у Болгарії. Потім її чоловік захворів, став алкоголіком та помер у 1962. У пудружжя власних дітей не було. Тож Вангелія виховувала прийомних.

Під час Другої світової війни до неї почали масово звертатися люди з питаннями про долю родичів на фронті. Ванга приймала десятки тисяч людей на рік. А Болгарський Інститут сугестології навіть вивчав її феномен. Відтак комуністична влади спочатку ставилася підозріло до неї, але потім її оформили як держслужбовця з невеликою зарплатою.

Будинок, де жила Ванга Фото: Вікіпедія

Провидиця жила в районі містечка Рупіте. Ванга померла 11 серпня 1996 від раку молочної залози в софійській клініці "Лозинець", відмовившись від лікування. За легендами, передбачила точну дату власної смерті. Будинок у Петричі став музеєм.

Могила Аанги Фото: Вікіпедія

Одна з найоб’єктивніших свідків життя Ванги — її племінниця Красиміра Стоянова. Написала книгу "Правда про Вангу" після її смерті. Там вона розповідає більше подробиць про життя та долю відомої провидиці.

Курськ, 11 вересня та Чорнобиль: що нібито передбачила Ванга

Багато "пророцтв" Ванги, зокрема, про Чорнобиль, розпад СРСР з’явилися або були інтерпретовані різними людьми вже після її смерті. Тож у мережі є багато суперечливої інформації. Сама вона майже нічого не записувала, а займалася переважно особистими здоров’ям і долями людей.

Після початку Другої світової війни її популярність стала настільки широкою, що до неї приїздили відомі люди. Зокрема, у 1942 році її відвідав болгарський цар Борис III.

У 1980 році Ванга передбачила загибель човна "Курськ". Провидиця заявила, що російський "Курськ" загине під водою. Вона нібито назвала точну дату та місце трагедії. Спочатку з неї всі сміялися, бо думали, що жінка говорить про місто в РФ, яке може піти під воду. Але 12 серпня 2000 року під воду пішов атомний підводний човен "Курськ" разом з екіпажем. Причиною трагедії став самовільний вибух торпеди.

Таємничі гості та гучні пророцтва: історії, які обросли міфами

Ходять чутки, що провидицю посадили за ґрати на півроку, бо вона передбачила смерть Сталіна. Вангу випустили, коли кривавив диктатор помер, але наявних доказів цьому нема.

Також є одна з легенд, що нібито у 1943 році Вангу відвідав сам Гітлер. Тоді вона прямо сказала йому, що він програє війну. У відповідь Гітлер розсміявся їй в обличчя. Тоді Ванга сказала йому відправити солдатів до будинку, де народжувала кобила, вона з точністю передбачила колір новонародженого лоша. Солдати Гітлера повернулися і підтвердили йому усі її слова.

Попри те, що Ванга була православною, церква її не визнавала. Духовенство церкви називало її язичницею, адже вона визнавала реінкарнацію. Хоча вона була дуже віруючою людиною, адже дотримувалася всіх церковних свят, постів.

У 1989 році Ванга нібито передбачила теракт у США: "американські брати загинуть, закльовані залізними птахами". А через 12 років у хмарочоси торгового центру в США, врізалися літаки, керовані смертниками-терористами.

Щоб дізнатися долю людини, Ванга використовувала нібито шматочки цукру. Відвідувачам треба було покласти їх на ніч під подушку. Розповідають, що до провидиці прийшли близько мільйона людей.

Крім того, кажуть, що Вангу відвідував навіть сам Брежнєв.

"Бачу, що приїхав великий начальник. Але тобі судилося стати опудалом, твої справи розпадуться на шматки й розтануть, як лід навесні, а падальщики влаштують бенкет навколо. Потім усе відродиться, але вже без тебе", — казала йому різко Ванга.

Цікаві факти з життя Ванги

Після чого Брежнєв злякався цих слів, розвернувся й мовчки пішов. Лише через роки стало зрозуміло, що мала на увазі Ванга: в кінці свого життя Брежнєв захворів і перетворився на персонажа анекдотів.

Нагадаємо, що два відомі екстрасенси, болгарська провидиця Ванга і бразилець Атос Саломе, незалежно один від одного заявили, що 2025 року людство вступить у контакт з інопланетною цивілізацією. Так вони зробили низку інших важливих передбачень.

Крім того, Мати Шиптон, яку, як кажуть, прозвали британською Бабою Вангою XV століття, провела свої ранні роки в похмурій темній печері в лісі після того, як її сім'ю відкинула їхня громада в Кнаресборо, Північний Йоркшир (Англія).