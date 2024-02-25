Британська Баба Ванга: жінка з похмурої печери зробила три важливі передбачення (фото)

Багато людей думали, що жінка була відьмою, але в неї були й віддані шанувальники, які задокументували подробиці її життя і зроблені нею пророцтва.

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Мати Шиптон, яку, як кажуть, прозвали британською Бабою Вангою XV століття, провела свої ранні роки в похмурій темній печері в лісі після того, як її сім'ю відкинула їхня громада в Кнаресборо, Північний Йоркшир (Англія). Про це пише The Mirror.

Жінка, чиє ім'я при народженні було Урсула Саутейл, народилася 1488 року в сім'ї 15-річної Агати Сауттейл. Її ранні роки були важкими навіть для тих часів. Вона та її мати були змушені жити в ізольованій печері, після того, як їх відкинула громада. Сьогодні це підземелля прикрашене предметами, від яких моторошно холоне в душі, включно з плюшевими іграшками, одягом і людським волоссям, розвішаним над входом.

Тільки після того, як одна сім'я зглянулася над малятком та її матір'ю-підлітком, їх було врятовано з печери в Кнаресборо. На той момент майбутній провісниці було два роки. Згідно з легендами, у неї були проблеми зі здоров'ям і вона скоріше гоготала, ніж плакала, а також мала здатність бачити майбутнє. Багато хто вірив, що деякі з її пророцтв збулися.

Згідно з легендами, жінка мала здатність бачити майбутнє Фото: brit

Серед її передбачень були Велика лондонська пожежа 1666 року, смерть короля Генріха VIII 1547 року і поява Наполеона Бонапарта 1769 року. Хоча більшість подій сталася вже після її смерті, монарх загинув, коли їй було 59 років.

Багато жителів Кнаресборо вважали її відьмою, але у неї були віддані шанувальники, які задокументували її життя і пророцтва, настільки добре, що вони відомі й донині. Вважається, що печері вже 10 000 років. Нині вона є туристичною пам'яткою. На території підземелля також є невеликий музей, що розповідає про її історію. Її тіло було поховано в Кнаресборо. Багато хто каже, що якщо потерти ніс об статую на її могилі, то вона виконає ваше бажання.

Зараз у печері можна відвідати музей Фото: brit

Раніше Фокус повідомляв, що жінка стверджує, що чийсь голос допоміг її бабусі врятувати життя дитині. Вона поділилася історією своєї бабусі, якій "надприродна" зустріч допомогла врятувати її дочку. Розповідь викликала бурхливе обговорення в соцмережах.

Також стало відомо, що в покинутому особняку, безлюдному майже 50 років, знайшли старовинні листи і записки. На дверцятах однієї з шаф висіла червона сукня, через яку порожній будинок і отримав своє прізвисько, але це далеко не єдина річ, що залишилася від останніх власників.