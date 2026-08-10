Не Лондон и не Нью-Йорк: где зумеры хотят жить в 2026 году

Зумеры назвали критерии, по которым, по их мнению, города мира могут считаться лучшими для жизни.

Рейтинг составлялся на основе таких данных, как пешеходная доступность, транспорт, близость к природе, насыщенная культурная и ночная жизнь, а также доступные цены на жилье, говорится в исследовании Time Out.

Поэтому для зумеров было важно много передвигаться пешком, иметь удобный доступ к общественному транспорту, природе, культурным мероприятиям и активному досугу.

Токио: развитая транспортная система и доступное жилье

Наивысшую оценку и первое место в этом рейтинге занял Токио. По мнению респондентов, к преимуществам столицы Японии относятся развитый общественный транспорт, удобство передвижения пешком, множество культурных мероприятий и широкий выбор предложений на рынке недвижимости.

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Кроме того, город отличается разнообразной ночной жизнью. Помимо баров и клубов, здесь популярны караоке, круглосуточные бани и спортивно-развлекательные комплексы, где можно поиграть в боулинг, настольный теннис или дартс.

89 % опрошенных респондентов высоко оценили ночную жизнь Токио, а 100 % признались, что находят радость в повседневной жизни столицы Японии. При этом лишь 33 % считают город доступным.

Порту: лучшие природные достопримечательности

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На втором месте оказался город Порту. Пользователи считают, что здесь просто масса вариантов для отдыха: от пляжей, рек и лесов до исторического центра и культурных учреждений.

Однако одним из главных преимуществ Порта является его доступность. 100 % респондентов положительно оценили атмосферу города, а 93 % назвали его самым доступным для жизни и отдыха.

Мельбурн: высокая стоимость жилья, но насыщенная культурная жизнь

Третье место занял Мельбурн, который привлек особое внимание молодого поколения благодаря своей культурной жизни. Среди преимуществ города пользователи Zoom называют интересные театры, живую музыку, арт-пространства и другие разнообразные культурные мероприятия.

Кроме того, в городе много зеленых зон, развит общественный транспорт. Но главным недостатком является высокая стоимость жизни.

Эдинбург: много зеленых зон и культурных учреждений

Эдинбург занял четвертое место в рейтинге Фото: Скриншот

Четвертое место в рейтинге занимает Эдинбург. Среди плюсов жители отмечают зеленые зоны, удобные маршруты для пеших прогулок, множество ресторанов и культурных мероприятий.

Особенно высоко оценили ночную жизнь столицы Шотландии. Ведь в городе немало андеграундных клубов и концертных площадок в старинных зданиях, что придает ему особую атмосферу.

Шанхай: безопасность и комфорт

Пятое место в этом рейтинге занимает Шанхай. Респонденты называют основными преимуществами безопасность и относительно невысокую стоимость жизни в городе, хотя арендная плата за жилье остается высокой. Также в городе немало мест, где может проводить время молодежь. Кроме того, здесь представлен широкий выбор заведений для отдыха.

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