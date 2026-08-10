Не Лондон і не Нью-Йорк: де зумери хочуть жити у 2026 році

Зумери назвали критерії міст у світі, які на їх думку, можуть бути найкращими для життя.

Рейтинг створювався на основі таких даних, як пішохідна доступність, транспорт, близькість до природи, активне культурне, нічне життя, а також доступні ціни на житло, йдеться у дослідженні Time Out.

Відтак, для зумерів було важливим багато пересуватися пішки, мати зручний доступ до громадського транспорту, природи, культурних заходів та активного дозвілля.

Токіо: розвинений транспорт і доступне житло

Найвищу оцінку та перше місце у цьому рейтингу посів Токіо. На думку респондентів, серед переваг у столиці Японії є розвинений громадський транспорт, пішохідна доступність, багато культурних заходів та велику кількість пропозиції у сфері нерухомості.

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Крім того, місто вирізняється різноманітним нічним життям. Крім барів, клубів, популярними є караоке, цілодобові лазні та спортивно-розважальні комплекси, де можна пограти у боулінг, настільний теніс або дартс.

89% опитаних респондентів високо оцінили нічне життя Токіо, а 100% зізналися, що знаходять радість у повсякденному житті столиці Японії. Натомість лише 33% вважають місто доступним.

Порту: найкращі природні локації

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На другому місті опинилося місто Порту. Зумери вважають, що тут просто маса варіантів для відпочинку: від пляжів, річок, лісів до історичного центру та культурних установ.

Але однією з головних переваг Порту є доступність. 100% респондентів позитивно оцінили атмосферу міста, а 93% назвали його найдоступнішим для життя та відпочинку.

Мельбурн: висока вартість житла, але активне культурне життя

Третю сходинку посів Мельбурн, який особливо привернув увагу молодого покоління, через культурне життя. Серед переваг міста зумери називають цікаві театри, живу музика, мистецькі простори та інші різноманітні культурні заходи.

Крім того, у місті є багато зелених зон, розвинений громадський транспорт. Але головним недоліком є висока вартість життя.

Единбург: багато зелених зон та закладів культури

Единбург посів четверте місце у рейтигу Фото: Скріншот

Четверту позицію у рейтингу посідає Единбург. З плюсів зумери відзначають зелені зони, зручні маршрути для піших прогулянок, багато ресторанів та культурних заходів.

Особливо високо оцінили нічне життя столиці Шотландії. Адже у місті чимало андеграундних клубів, концертних майданчиків у старовинних будівлях, що роблять його атмосферу особливою.

Шанхай: безпека та комфорт

П’яте місце у цьому рейтингу посідає Шанхай. Респонденти основними перевагами називають безпеку та відносно невисоку вартість життя у місті, хоча оренда житла залишається високою. Також у місті є чимало просторів для молоді. Крім того, тут є широкий вибір закладів для відпочинку.

Нагадаємо, що весілля залишаються важливою традицією у житті багатьох людей, але покоління зумерів частіше ставить під сумнів очікування, пов'язані з ними. Нове опитування 2000 дорослих представників покоління Z віком від 22 років показало, що майже 7 з 10 вважають, що весілля сьогодні більше схоже на постановку, ніж на особисте свято.

Також нещодавнє дослідження показало, що дзвінок у двері викликає у багатьох представників покоління Z справжній жах.