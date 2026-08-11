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Очаровывала миллионеров: самая известная шпионка Путина в Великобритании и США получила новую должность

Как Анна Чапман обманула десятки мужчин в США и Великобритании
Анна Чапман | Фото: Скриншот

Известную российскую шпионку Анну Чапман назначили руководителем Музея российской разведки, в котором представлены результаты длительных шпионских операций РФ против Запада.

Но много лет назад Анна Чапман оказалась в Великобритании, где очаровала влиятельных мужчин по всему Лондону, пишет Daily Star.

Мужчина, которого обманула гламурная российская шпионка, использовавшая свою красоту в иных целях, заявил, что ему до сих пор трудно поверить, что она могла заниматься шпионажем — спустя более 20 лет.

Ведь тогда богатые бизнесмены и даже политики были очарованы красотой и умом рыжеволосой, зеленоглазой красавицы, которая приехала из России, а затем переехала в США.

Никто не знал, что она была агентом российской разведки и работала под прикрытием. В частности, британский финансист Николас Камиллери сегодня, спустя два десятилетия после знакомства с 23-летней девушкой, рассказал, какой она была тогда.

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В беседе с СМИ он сказал, что ему до сих пор "трудно осознать, что гламурная женщина, которая сопровождала его на вечеринках в городе, могла совершить что-то плохое".

"Мне трудно поверить, что она могла быть шпионкой. Она не занималась этим, когда была со мной в Лондоне. Люди были в неё влюблены. Она знала, что делает — она была успешной. У неё была очень хорошая внешность и очень приятный характер. Она была очаровательна. Она умела слушать и обладала хорошим чувством юмора", — рассказал Николас.

Анна Чапман работала на российскую разведку
Анна Чапман много лет работала под прикрытием
Фото: Скриншот

Историю о том, как этой российской шпионке удалось сделать карьеру, расскажут в документальном фильме "Шпион по соседству: история Анны Чапман".

Известно, что девушка прибыла в Великобританию в 2001 году, будучи 20-летней студенткой, познакомившись с диджеем из Брайтона Маркусом Ридом, с которым она встретилась ранее в том же году во время поездки в Зимбабве.

После возвращения из Африки они поддерживали связь, а затем она спросила, может ли она приехать и встретиться с ним в Лондоне.

"Единственное, что меня поразило, — это когда она сказала мне, что её отец работал в КГБ", — рассказал Маркус на звукозаписывающей компании

Пара весело проводила время, но однажды вечером девушка познакомилась с мужчиной по имени Алекс Чампам, который работал в компании Sony. Затем она бросила Маркуса и переехала к Алексу, а уже через год вышла за него замуж.

Через год, получив британский паспорт, она бросила мужа и стала ходить на вечеринки в VIP-клубах. На одной из таких вечеринок ей удалось убедить британского финансиста Николаса Камиллери взять её на работу в качестве личной помощницы.

Затем Анна переехала в США, где привлекла внимание ФБР, которое начало ежедневную слежку за ней.

Эд Фоли был федеральным агентом, возглавлявшим группу по наблюдению за девушкой.

Анна Чапман возглавила музей разведки РФ
Анна Чапман годами вела двойную жизнь
Фото: Скриншот

"Днем она вела себя довольно спокойно. Обычная 28-летняя девушка, которая ходит за покупками в магазин или занимается йогой. Но ночью всё было иначе. Её возили на роскошных лимузинах, она одевалась безупречно, ходила в клубы, предназначенные только для VIP-персон. Она встречалась с ведущими финансистами с Уолл-стрит, людьми, имевшими влияние в политических кругах, градостроительстве, финансах. Она была очень опасна, потому что была целеустремленной и делала все возможное, чтобы получить все необходимое для российской разведки. Она точно знала, что делает", — рассказал агент.

ФБР впоследствии выяснило, что Анна была одной из десяти шпионок, работавших под прикрытием в интересах России. Её арестовали, а позже вернули в Москву, когда Россия вернула четырёх высокопоставленных оперативников, которых она арестовала за шпионаж в пользу Запада.

Анну хвалили у себя в России, и она прославилась благодаря своей шпионской деятельности на Западе. Но стало известно, что Путин впоследствии перестал доверять другим шпионам, которых поймали. Ведь ряд загадочных смертей постиг тех, кого он считал предателями и кто теперь живёт в Великобритании — падения с крыш, прыжки под поезда метро, аварии вертолётов.

Но Анна Чапман не попала в этот список. Ведь в октябре прошлого года она была назначена директором Музея российской разведки, в котором представлены результаты длительных шпионских операций России против Запада.

Напомним, что бывшая российская шпионка, которая на протяжении многих лет соблазняла иностранных агентов и олигархов, раскрыла секреты, которые помогут женщинам лучше понимать мужчин.

Кроме того, россиянка Номма Зарубина, действовавшая под прикрытием ФСБ, проникала в круги российской оппозиции за рубежом, знакомясь с влиятельными эмигрантами.