Очаровывала миллионеров: самая известная шпионка Путина в Великобритании и США получила новую должность

Известную российскую шпионку Анну Чапман назначили руководителем Музея российской разведки, в котором представлены результаты длительных шпионских операций РФ против Запада.

Но много лет назад Анна Чапман оказалась в Великобритании, где очаровала влиятельных мужчин по всему Лондону, пишет Daily Star.

Мужчина, которого обманула гламурная российская шпионка, использовавшая свою красоту в иных целях, заявил, что ему до сих пор трудно поверить, что она могла заниматься шпионажем — спустя более 20 лет.

Ведь тогда богатые бизнесмены и даже политики были очарованы красотой и умом рыжеволосой, зеленоглазой красавицы, которая приехала из России, а затем переехала в США.

Никто не знал, что она была агентом российской разведки и работала под прикрытием. В частности, британский финансист Николас Камиллери сегодня, спустя два десятилетия после знакомства с 23-летней девушкой, рассказал, какой она была тогда.

Відео дня

В беседе с СМИ он сказал, что ему до сих пор "трудно осознать, что гламурная женщина, которая сопровождала его на вечеринках в городе, могла совершить что-то плохое".

"Мне трудно поверить, что она могла быть шпионкой. Она не занималась этим, когда была со мной в Лондоне. Люди были в неё влюблены. Она знала, что делает — она была успешной. У неё была очень хорошая внешность и очень приятный характер. Она была очаровательна. Она умела слушать и обладала хорошим чувством юмора", — рассказал Николас.

Анна Чапман много лет работала под прикрытием Фото: Скриншот

Историю о том, как этой российской шпионке удалось сделать карьеру, расскажут в документальном фильме "Шпион по соседству: история Анны Чапман".

Известно, что девушка прибыла в Великобританию в 2001 году, будучи 20-летней студенткой, познакомившись с диджеем из Брайтона Маркусом Ридом, с которым она встретилась ранее в том же году во время поездки в Зимбабве.

После возвращения из Африки они поддерживали связь, а затем она спросила, может ли она приехать и встретиться с ним в Лондоне.

"Единственное, что меня поразило, — это когда она сказала мне, что её отец работал в КГБ", — рассказал Маркус на звукозаписывающей компании

Пара весело проводила время, но однажды вечером девушка познакомилась с мужчиной по имени Алекс Чампам, который работал в компании Sony. Затем она бросила Маркуса и переехала к Алексу, а уже через год вышла за него замуж.

Через год, получив британский паспорт, она бросила мужа и стала ходить на вечеринки в VIP-клубах. На одной из таких вечеринок ей удалось убедить британского финансиста Николаса Камиллери взять её на работу в качестве личной помощницы.

Затем Анна переехала в США, где привлекла внимание ФБР, которое начало ежедневную слежку за ней.

Эд Фоли был федеральным агентом, возглавлявшим группу по наблюдению за девушкой.

Анна Чапман годами вела двойную жизнь Фото: Скриншот

"Днем она вела себя довольно спокойно. Обычная 28-летняя девушка, которая ходит за покупками в магазин или занимается йогой. Но ночью всё было иначе. Её возили на роскошных лимузинах, она одевалась безупречно, ходила в клубы, предназначенные только для VIP-персон. Она встречалась с ведущими финансистами с Уолл-стрит, людьми, имевшими влияние в политических кругах, градостроительстве, финансах. Она была очень опасна, потому что была целеустремленной и делала все возможное, чтобы получить все необходимое для российской разведки. Она точно знала, что делает", — рассказал агент.

ФБР впоследствии выяснило, что Анна была одной из десяти шпионок, работавших под прикрытием в интересах России. Её арестовали, а позже вернули в Москву, когда Россия вернула четырёх высокопоставленных оперативников, которых она арестовала за шпионаж в пользу Запада.

Анну хвалили у себя в России, и она прославилась благодаря своей шпионской деятельности на Западе. Но стало известно, что Путин впоследствии перестал доверять другим шпионам, которых поймали. Ведь ряд загадочных смертей постиг тех, кого он считал предателями и кто теперь живёт в Великобритании — падения с крыш, прыжки под поезда метро, аварии вертолётов.

Но Анна Чапман не попала в этот список. Ведь в октябре прошлого года она была назначена директором Музея российской разведки, в котором представлены результаты длительных шпионских операций России против Запада.

Напомним, что бывшая российская шпионка, которая на протяжении многих лет соблазняла иностранных агентов и олигархов, раскрыла секреты, которые помогут женщинам лучше понимать мужчин.

Кроме того, россиянка Номма Зарубина, действовавшая под прикрытием ФСБ, проникала в круги российской оппозиции за рубежом, знакомясь с влиятельными эмигрантами.