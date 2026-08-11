Зачаровувала мільйонерів: найвідоміша шпигунка Путіна у Британії та США отримала нову посаду

Відому російську шпигунку Анну Чапман призначено керівником Музею російської розвідки, який демонструє досягнення тривалих шпигунських операцій РФ проти Заходу.

Але багато років тому Анна Чапман потрапила до Великої Британії, де зачарувала впливових чоловіків по всьому Лондону, пише Daily Star.

Чоловік, що був обдурений гламурною російською шпигункою, яка використовувала свою красу для інших цілей, заявив, що йому досі важко повірити, що вона могла бути здатною на шпигунство – понад 20 років потому.

Адже тоді багаті бізнесмени і навіть політики були зачаровані красою та розумом рудоволосої, зеленоокої красуні, яка приїхала з Росії, а потім переїхала до США.

Ніхто не знав, що вона була агентом російської розвідки і працювала під прикриттям. Зокрема, британський фінансист Ніколас Каміллері сьогодні через два десятиліття після знайомства 23-річною молодою дівчиною розповів, якою вона була тоді.

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У розмові із ЗМІвін сказав, що йому досі "важко усвідомити, що гламурна жінка, яка супроводжувала його на вечірках у місті, могла влаштувати щось погане".

"Мені важко повірити, що вона могла бути здатною бути шпигункою. Вона не робила цього, коли була зі мною в Лондоні. Люди були в неї закохані. Вона знала, що робить — вона була успішною. Вона мала дуже гарну зовнішність і дуже приємний характер. Вона була чарівною. Вона вміла слухати і мала гарне почуття гумору", — розповів Ніколас.

Анна Чапман роками працювала під прикриттям Фото: Скріншот

Історія про те, як їй російській шпигунці вдалося піднятися кар'єрними сходами, будуть розповідати в документальному фільмі "Шпигун по сусідству: історія Анни Чапман".

Відомо, що дівчина прибула до Великої Британії 20-річною студенткою у 2001 році, зустрівшись із діджеєм з Брайтона Маркусом Рідом, з яким вона познайомилася раніше того ж року під час поїздки до Зімбабве.

Після повернення з Африки вони підтримували зв’язок, а потім вона запитала, чи може приїхати та побачитися з ним у Лондоні.

"Єдине, що мене вразило, це коли вона сказала мені, що її батько був у КДБ", — розповів Маркус.на звукозаписній компанії

Пара веселилася, але одного вечора дівчина познайомилася з чоловіком на ім'я Алекс Чампам, який працював у компанії Sony. Потім вона кинула Маркуса та переїхала жити до Алекса, а вже через рік вийшла за нього заміж.

Через рік, отримавши британський паспорт, вона кинула чоловіка та почала відвідувати вечірки в VIP-клубах. На одній з таких вечірок їй вдалося переконати британського фінансиста Ніколаса Каміллері взяти її на роботу особистою асистенткою.

Потім Анна переїхала до США, де привернула увагу ФБР, яке почало щоденне спостереження.

Ед Фолі був федеральним агентом, який очолював групу спостереження за дівчиною.

Анна Чапман роками жила подвійним життям Фото: Скріншот

"Спочатку вона поводилася досить спокійно протягом дня. Звичайна 28-річна дівчина, яка ходить за покупками в магазин або займається йогою. Але вночі все було інакше. Її возили на розкішних лімузинах, вона одягалася бездоганно, ходила до клубів, призначених лише для VIP-персон. Вона зустрічалася з провідними фінансистами з Волл-стріт, людьми, які мали вплив у політичних колах, містобудуванні, фінансах. Вона була дуже небезпечною, бо була цілеспрямованою та робила все можливе, аби отримати все необхідне для російської розвідки. Вона точно знала, що робить", — розповів агент.

ФБР потім з'ясувало, що Анна була однією з десяти шпигунок під прикриттям на користь Росії. Її заарештували, а пізніше повернули до Москви, коли Росія повернула чотирьох високопоставлених оперативників, яких вона заарештувала за шпигунство на користь Заходу.

Анну вихваляли вдома в Росії, і вона стала відомою через своє шпигунство на Заході. Але стало відомо, що Путін потім почав не довіряти іншим шпигунам, яких спіймали. Адже низка загадкових смертей спіткала тих, кого він вважав зрадниками і хто тепер живе у Великій Британії — падіння з дахів, стрибки під поїзди метро, ​​аварії гелікоптерів.

Але Анна Чапман не потрапила до цього списку. Бо у жовтні минулого року її було призначено керівником Музею російської розвідки, який демонструє досягнення тривалих шпигунських операцій Росії проти Заходу.

Нагадаємо, що колишня російська шпигунка, яка багато років спокушала іноземних агентів і олігархів, розкрила секрети, які допоможуть жінкам краще розуміти чоловіків.

Також росіянка Номма Зарубіна, яка діяла під прикриттям ФСБ, приникала у кола російської опозиції за кордоном, знайомлячись із впливовими емігрантами.