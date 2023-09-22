"Дівчина Бонда": у США колишня співробітниця КДБ вчить жінок, як спокушати чоловіків (фото)

Колишня російська шпигунка, яка багато років спокушала іноземних агентів і олігархів, розкрила секрети, які допоможуть жінкам краще розуміти чоловіків.

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Ексагентка КДБ Алія Роза дала кілька порад своїм прихильницям у соцмережах щодо спокушання чоловіків. Вона пропонує жінкам вивчати "психологію чоловіків", перш ніж вирушати на побачення. Про це пише Daily Star.

39-річна Алія Роза народилася в Казахстані та після розпаду Радянського Союзу стала шпигункою російського уряду. Виконуючи надсекретні завдання, вона стала експертом у галузі "психології чоловіків".

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Незабаром "дівчина Джеймса Бонда" (так вона себе називає) стала розповідати на годинних курсах за 200 фунтів стерлінгів про те, як роздобути будь-якого чоловіка. Зараз вона заробляє близько 1,5 млн фунтів стерлінгів на рік.

У Алії є шанувальниці, які сподіваються навчитися хитрощів її ремесла. Вона стверджує, що її учениці вчаться отримувати все, що захочуть, а підписка "Суперледі" відкриває їм доступ до ексклюзивних заходів на червоних доріжках.

Алія активно веде блог у соціальних мережах, де у неї понад 1,2 млн підписників Фото: SWNS

Колишня шпигунка зазначила, що до групи може вступити будь-яка жінка, додавши, що вона використовує ці інструменти у своєму "повсякденному житті".

"Коли я організовую якийсь захід, я запрошую їх на модні презентації або післяобідній чай, у мене є доступ до знаменитостей і елітних модних брендів, який важко отримати. Вони приходять, знайомляться один з одним, спілкуються, випивають і отримують дійсно важливий досвід. Коли я навчалася в школі, я була ботаніком і з мене знущалися. Я була єдиною людиною азійської зовнішності серед натовпу білих людей, і діти знущалися з мене. Вони називали мене потворною, тому що в мене були прищі. Я була дуже невпевненою в собі", — розповіла вона.

Батько і мати дівчини теж були шпигунами Фото: SWNS

Аліа стверджує, що сила спокушання полягає не в зовнішності чи впевненості в собі, а в харизмі.

"І моя мати, і мій батько були співробітниками радянських спецслужб, тому, напевно, для мене це було природно. Вони навчили мене всього, що стосується шпигунства: як ходити, як фарбуватися і, найголовніше, як розуміти психологію чоловіків. Це було схоже на роль жінки Джеймса Бонда. Вони створювали нашу харизму — нашу ауру — і навчали нас найкращих прийомів зваблювання людей. Усі ці прийоми я відтоді адаптувала до свого повсякденного життя. Неважливо, чи маєте ви зайву вагу, чи маленький зріст. Уся справа в харизмі", — додала Алія.

Жінка разом із маленьким сином жила у Швейцарії, Лондоні, а потім у США.

Алія, яка завжди була небайдужа до моди, після стількох життєвих випробувань заснувала власну PR-компанію. Тепер вона займається улюбленою справою, а також активно веде блог у соціальних мережах, де у неї понад 1,2 млн підписників.

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