Попелюшка в реальному житті: дівчинку, яка стала моделлю, прозвали "принцесою нетрів" (відео)

У 15 років Маліша Кхарва вже встигла з'явитися на обкладинках міжнародних модних журналів Vogue і Cosmopolitan, стати обличчям люксового бренду і зібрати понад 300 тисяч підписників в Instagram.

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Маліша Кхарва виросла в сумнозвісних мумбайських нетрях Дхараві (Індія). Завдяки випадковій зустрічі з американським актором вона стала однією з найпопулярніших індійських моделей-підлітків. Про це пише Oddity Central.

У свої 15 років дівчинка вже встигла з'явитися на обкладинках міжнародних модних журналів Vogue і Cosmopolitan, стати обличчям люксового бренду з догляду за шкірою і зібрати понад 300 тисяч підписників тільки в Instagram.

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Нині Маліша — одне з найвпізнаваніших облич в Індії, але всього три роки тому вона була ще однією дівчинкою з нетрів Мумбаї. Тільки завдяки щасливій зустрічі з американським актором Робертом Гоффманом її життя круто змінилося, і вона отримала шанс втілити свою дитячу мрію.

"Моє життя змінилося. Раніше мене не було ні на плакатах, ні в газетах, ні на телеканалах, а тепер я в усьому світі. Усі впізнають мене і просять зробити селфі. Я відчуваю гордість за себе. Я завжди хотіла стати моделлю. Я почала мріяти про те, щоб стати моделлю, коли мені було п'ять років. Я дуже щаслива. Я мрію коли-небудь стати супермоделлю", — сказала Маліша в інтерв'ю The National.

Три роки тому Роберт Гоффман був у Мумбаї на зйомках музичного кліпу, коли помітив дівчинку з дивовижною зовнішністю, що сиділа на матраці всередині імпровізованого намету. Він заговорив з нею, а потім виклав відеозапис у соціальні мережі, який практично миттєво став вірусним. Незабаром Маліша стала міжнародною сенсацією, і до неї посипалися пропозиції про прослуховування.

15-річна дівчина стає дедалі популярнішою Фото: Facebook/Maleesha Kharwa

Дівчинка-підліток почала отримувати дорогі замовлення. На перші зароблені гроші вона перевезла свою сім'ю з нетрів у пристойну однокімнатну квартиру.

"Раніше в нас не було електрики, доводилося далеко ходити по воду, а тепер у нас є все. Муніципалітет часто зносив наші хатини, але тепер у нас є надійний дах над головою. Мій батько пишається мною", — розповідає модель.

Цього року Маліша Кхарва стала обличчям нової кампанії "The Yuvati Collection" люксового косметичного бренду Forest Essentials, і її дивовижна історія не збирається закінчуватися найближчим часом. Ба більше, 15-річна дівчина стає дедалі популярнішою, оскільки продовжує привертати до себе увагу як в інтернеті, так і за його межами.

Лише три роки тому вона була ще однією дівчинкою з нетрів Мумбаї Фото: Facebook/Maleesha Kharwa

Малішу часто називають "принцесою нетрів", і вона стала символом надії для мільйонів інших підлітків, які мріють вирватися з індійських нетрів.

Раніше Фокус повідомляв, що наречена влаштувала скандал через гостей, які дивилися телевізор. Дівчина була засмучена, коли замість того, щоб насолоджуватися святом, її гості вирішили подивитися боксерський поєдинок. Вона попросила чоловіка припинити це, але він відмовився.

Також стало відомо, що блогер купив повернуті товари з Amazon і збагатився. Початок розпакування посилок був прикрим, але далі справи пішли набагато краще.