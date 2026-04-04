Російська шпигунка завела стосунки з агенткою ГУР: як роман перетворився на спецоперацію

Росіянка Номма Зарубіна, яка діяла під прикриттям ФСБ, приникала у кола російської опозиції за кордоном, знайомлячись із впливовими емігрантами. Через особисті стосунки вона намагалася здобувати інформацію, а за російською шпигункою, своєю чергою, спостерігала трансгендерна американка Сара Ештон-Сірілло.

У 2025 році росіянка Номма Зарубіна, яка працювала в Нью-Йорку, потрапила у квартиру, де були політик Ілля Пономарьов, економіст Андрій Іларіоновим та трансгендерка, доброволиця ЗСУ зі США Сара Ештон-Сірілло. Між жінками спалахнули почуття, пише "Дивогляд".

Діяльність росіянки виглядала як у звичайної повії, яка заробляє на життя проституцією. Насправді ж, як вважають правоохоронці, жінка встановлювала близькі контакти з цілями та поступово входила до них в довіру.

Знайомство громадянки США, яка після початку повномасштабного вторгнення доєдналася до Сил оборони, з росіянкою відбулося ще у 2024 році, під час саміту НАТО у Вашингтоні. Поведінка Зарубіної здалася Сірілло підозрілою й жінка повідомила про свої побоювання керівництву в Україні, які згодом переросли в повноцінну операцію.

У 2025 році Зарубіна сама вийшла на контакт з Сірілло, спочатку намагаючись вивідати цікаву інформацію, але швидко їхнє спілкування набуло романтичного характеру. Громадянка США погодила свої дії з українською розвідкою, та вирушила до Нью-Йорка. Їхні стосунки тривали близько восьми місяців. За цей час американка отримала важливу інформацію. При цьому вона описувала цей період як складний психологічний досвід, під час якого довелося "зануритися в темну безодню" чужого мислення.

Навіть попри те, що російський суд заочно засудив американку до 20 років ув’язнення, ФСБ дозволила Зарубіній продовжувати контакти з нею.

У грудні 2025 року, після попереднього затримання у справі про посередництво в проституції, Зарубіну знову заарештували у США. Росіянка визнала не лише участь, а й організацію відповідної діяльності, а також дала неправдиві свідчення. Сукупно їй загрожує до десяти років ув'язнення.

Хто така Сара Ештон-Сірілло

Народжений чоловіком Майкл Джон Ештон-Сірілло у 2019 року здійснив трансгендерний перехід і почав використовувати ім'я Сара. Вона приїхала в Україну 4 березня 2022 року як фрилансерка LGBTQ Nation для висвітлювання кризи біженців та робила репортажі про вплив війни на ЛГБТ. У жовтні 2022 року Ештон-Сірілло вступила доброволицею в батальйон імені Номана Челебіджіхана в якості бойової медикині, була важко поранена в бою 23 лютого 2023 року, втративши частину правої руки та отримавши шрами на обличчі.

На початку серпня 2023 року її було офіційно призначено речницею ТрО України. Вже у вересні її відсторонили через "неналежні висловлювання".

Нагадаємо, що РФ вербує все більше шпигунів у Європі. Зокрема, у Великій Британії заарештували двох чоловіків і одну жінку за підозрою в наданні допомоги російській розвідці.

Також Фокус писав, що російські спецслужби купують нерухомість поблизу військових і цивільних об'єктів по всій Західній Європі, а потім перетворюють це майно на пункти координованого спостереження або штаби для таємних атак.