Россиянка Номма Зарубина, которая действовала под прикрытием ФСБ, проникала в круги российской оппозиции за рубежом, знакомясь с влиятельными эмигрантами. Через личные отношения она пыталась получать информацию, а за российской шпионкой, в свою очередь, наблюдала трансгендерная американка Сара Эштон-Сирилло.

В 2025 году россиянка Номма Зарубина, которая работала в Нью-Йорке, попала в квартиру, где были политик Илья Пономарев, экономист Андрей Илларионовым и трансгендер, доброволец ВСУ из США Сара Эштон-Сирилло. Между женщинами вспыхнули чувства, пишет "Дивогляд".

Деятельность россиянки выглядела как у обычной проститутки, которая зарабатывает на жизнь подобным образом. На самом же деле, как считают правоохранители, женщина устанавливала близкие контакты с целями и постепенно входила к ним в доверие.

Знакомство гражданки США, которая после начала полномасштабного вторжения присоединилась к Силам обороны, с россиянкой произошло еще в 2024 году, во время саммита НАТО в Вашингтоне. Поведение Зарубиной показалось Сирилло подозрительным и женщина сообщила о своих опасениях руководству в Украине, которые впоследствии переросли в полноценную операцию.

В 2025 году Зарубина сама вышла на контакт с Сирилло, сначала пытаясь выведать интересную информацию, но быстро их общение приобрело романтический характер. Гражданка США согласовала свои действия с украинской разведкой, и отправилась в Нью-Йорк. Их отношения продолжались около восьми месяцев. За это время американка получила важную информацию. При этом она описывала этот период как сложный психологический опыт, во время которого пришлось "погрузиться в темную бездну" чужого мышления.

Даже несмотря на то, что российский суд заочно приговорил американку к 20 годам заключения, ФСБ разрешила Зарубиной продолжать контакты с ней.

В декабре 2025 года, после предыдущего задержания по делу о посредничестве в проституции, Зарубину снова арестовали в США. Россиянка признала не только участие, но и организацию соответствующей деятельности, а также дала ложные показания. Совокупно ей грозит до десяти лет заключения.

Кто такая Сара Эштон-Сирилло

Рожденный мужчиной Майкл Джон Эштон-Сирилло в 2019 году совершил трансгендерный переход и начал использовать имя Сара. Она приехала в Украину 4 марта 2022 года как фрилансер LGBTQ Nation для освещения кризиса беженцев и делала репортажи о влиянии войны на ЛГБТ. В октябре 2022 года Эштон-Сирилло вступила добровольцем в батальон имени Номана Челебиджихана в качестве боевого медика, была тяжело ранена в бою 23 февраля 2023 года, потеряв часть правой руки и получив шрамы на лице.

В начале августа 2023 года она была официально назначена пресс-секретарем ТрО Украины. Уже в сентябре ее отстранили из-за "неподобающих высказываний".

