Машина для убийства: туристы сняли, как их преследовал разъяренный бегемот (видео)

Туристы пытались сбежать от гиппопотама на скоростном катере и это им удалось, только когда они прибавили скорость.

На видеозаписи, сделанной туристкой Ознур Белл на севере Ботсваны, видно, как огромное животное нагоняет вплавь лодку, а гид отчаянно пытается увеличить дистанцию. Бегемот несколько раз выпрыгивал из воды и снова нырял в нее, преследуя катер, пишет Daily Mail.

Туристка засняла уникальное видео

Белл, которая сняла видео в воскресенье, путешествовала по Африке со своими тремя детьми и близкой подругой.

"Это был один из самых ужасающих моментов в моей жизни. Когда он бросился в погоню, уровень адреналина подскочил до предела", — рассказала женщина.

По ее словам, один из гидов, управлявший катером, заметил бегемота и замедлил ход, чтобы не беспокоить животное. А она достала телефон, чтобы сфотографировать слона неподалеку, когда бегемот бросился в погоню: "Так получилось, что телефон был у меня в руке".

Відео дня

"По чистой случайности я ни разу не убрала телефон, и это единственная причина, по которой мне удалось запечатлеть на камеру то, что произошло дальше", — рассказала туристка.

Она отметила, что хоть гиды и улыбаются, это было облегчение, когда им удалось "оторваться" от огромного животного, на самом деле на катере все очень боялись.

Гиппопотамы травоядные, но иногда нападают на людей

Бегемоты — одни из самых крупных наземных животных в мире, уступающие по размерам только слонам и белым носорогам.

Их вес может достигать трех тонн. Несмотря на свою огромную массу, они способны разгоняться в воде и на суше, достигая скорости до 30 км в час.

Хотя бегемоты — травоядные животные, но иногда они ведут себя агрессивно. По оценкам, каждый год от нападений бегемотов погибает около 500 человек.

Однако именно вторжение человека стало одной из самых больших угроз для популяций бегемотов.

Утрата среды обитания, а также незаконная торговля, возникшая в результате незаконной охоты, привели к тому, что эти животные оказались в уязвимом положении — всего на одну ступень выше вымирающего вида.

Считается, что во всем мире осталось всего около 130 000 таких животных.

Напомним, два года назад в Намибии огромный бегемот преследовал, а затем напал на лодку, полную перепуганных туристов. Гигантское животное несколько раз укусило катер за подвесной мотор.

А в Колумбии хотят убить 80 бегемотов, которые расплодились после того, как известный наркоторговец Пабло Эскобар купил трех самок и одного самца для своего ранчо. Но Анант Амбани, наследник индийского миллиардера Мукеша Амбани, предложил забрать обреченных бегемотов в свой заповедник.