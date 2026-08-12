Машина для вбивства: туристи зняли на відео, як їх переслідував розлючений бегемот (відео)

Туристи намагалися втекти від гіпопотама на швидкісному катері, і це їм вдалося лише тоді, коли вони збільшили швидкість.

На відеозаписі, зробленому туристкою Ознур Белл на півночі Ботсвани, видно, як величезна тварина наздоганяє човен, пливучи, а гід відчайдушно намагається збільшити відстань. Бегемот кілька разів вистрибував з води й знову пірнав у неї, переслідуючи катер, пише Daily Mail.

Туристка зняла унікальне відео

Белл, яка зняла відео в неділю, подорожувала Африкою разом зі своїми трьома дітьми та близькою подругою.

"Це був один із найжахливіших моментів у моєму житті. Коли він кинувся в погоню, рівень адреналіну злетів до межі", — розповіла жінка.

За її словами, один із гідів, який керував катером, помітив бегемота й уповільнив хід, щоб не турбувати тварину. А вона дістала телефон, щоб сфотографувати слона неподалік, коли бегемот кинувся в погоню: "Так вийшло, що телефон був у мене в руці".

Відео дня

"Зовсім випадково я жодного разу не прибрала телефон, і це єдина причина, завдяки якій мені вдалося зафіксувати на камеру те, що сталося далі", — розповіла туристка.

Вона зазначила, що хоч гіди й посміхалися, і це було полегшенням, коли їм вдалося "відірватися" від величезної тварини, насправді на катері всі дуже боялися.

Гіпопотами — травоїдні тварини, але іноді нападають на людей

Бегемоти — одні з найбільших наземних тварин у світі, які за розмірами поступаються лише слонам і білим носорогам.

Їхня вага може сягати трьох тонн. Незважаючи на свою величезну масу, вони здатні набирати швидкість у воді та на суші, досягаючи швидкості до 30 км на годину.

Хоча бегемоти — травоїдні тварини, але іноді вони поводяться агресивно. За оцінками, щороку від нападів бегемотів гине близько 500 осіб.

Однак саме вторгнення людини стало однією з найбільших загроз для популяцій бегемотів.

Втрата середовища існування, а також незаконна торгівля, що виникла внаслідок незаконного полювання, призвели до того, що ці тварини опинилися у вразливому становищі — лише на один щабель вище за вид, що вимирає.

Вважається, що у всьому світі залишилося всього близько 130 000 таких тварин.

Нагадаємо, два роки тому в Намібії величезний бегемот переслідував, а потім напав на човен, повний переляканих туристів. Гігантська тварина кілька разів вкусила катер за підвісний мотор.

А в Колумбії хочуть вбити 80 бегемотів, які розмножилися після того, як відомий наркоторговець Пабло Ескобар придбав трьох самок і одного самця для свого ранчо. Але Анант Амбані, спадкоємець індійського мільярдера Мукеша Амбані, запропонував забрати приречених бегемотів до свого заповідника.