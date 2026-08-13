В Австрии с выставки похитили более 200 статуэток Моцарта

В австрийском Зальцбурге неизвестные похитили с выставки 210 полимерных статуэток всемирно известного композитора Вольфганга Амадея Моцарта. Выставка была посвящена 270-летию со дня рождения композитора и проходила в его родном городе.

15 июля фонд "Моцартеум" представил 320 статуэток высотой около 50 сантиметров, изображающих Моцарта с его собакой. Над ними работал немецкий концептуальный художник Оттмар Хорль, сообщает издание AP News.

"Хуже всего для художника — это когда его работы исчезают", — заявил автор работ, узнав об этой новости.

Художник отметил, что не верит в то, что посетители украли эти произведения, а считает, что это была "организованная кража". Сам художник намеревался продать эти статуэтки по цене около 100 евро после завершения выставки.

Как пишет издание, за две недели пропало более 80 полимерных фигурок. По состоянию на среду, 12 августа, всего пропало 210 статуэток.

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Эти скульптурки украшали не только сад бывшего дома композитора, но и его жилые помещения, а также несколько павильонов. Сама выставка должна была продлиться до конца лета — 30 августа.

Скульптуры Моцарта украшали сад на территории его бывшего дома

Загадочные похитители скульптур не похитили всю коллекцию. Однако вернуть их не удалось, поскольку производитель статуэток уехал в отпуск.

Сам фонд "Моцартеум", который и устроил выставку по случаю юбилея композитора, регулярно организует концерты, содержит музеи, посвященные Моцарту, и поддерживает исследования, посвященные его творчеству. Художник, создавший эти скульптуры, отметил журналистам, что не удивлен произошедшим, поскольку подобное с ним уже случалось.

Напомним, недавно издание The Guardian сообщало, что на Netflix подали в суд из-за похищенного жесткого диска с еще не вышедшим фильмом с Николасом Кейджем.

Кроме того, в июле в Германии неизвестные похитили памятник Пушкину.