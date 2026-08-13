В Австрії з виставки поцупили понад 200 статуеток Моцарта

В австрійському Зальцбургу невідомі поцупили з виставки 210 полімерних статуеток відомого на увесь світ композитора Вольфганга Амадея Моцарта. Виставка була присвячена 270-річчю з дня народження композитора і проводилася у його рідному місті.

15 липня фонд "Моцартеум" презентував 320 статуеток висотою близько 50 сантиметрів, які зображували Моцарта з його собакою. Над ними працював німецький концептуальний художник Оттмар Хорль, передає видання AP News.

"Найгірше для художника — це коли його твори зникають", — заявив автор робіт, коли дізнався про цю новину.

Художник зазначив, що не вірить у те, що відвідувачі вкрали ці твори, а вважає, що це була "організована крадіжка". Сам художник мав наміри продати ці статуетки за ціною близько 100 євро після того, як виставка завершиться.

Як пише видання, спергу протягом двох тижнів зникло понад 80 полімерних фігурок. Станом на середу, 12 серпня, загалом зникло 210 статуеток.

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Ці скульптурки прикрашали не лише сад колишнього будинку композитора, а й його житлові приміщення, а також кілька павільйонів. Сама виставка мала тривати до кінця літа — 30 серпня.

Скульптури Моцарта прикрашали сад на території його колишнього будинку

Загадкові викрадачі скульптур не викрали всю колекцію. Проте відновити їх не вдалося, оскільки виробник статуеток подався у відпустку.

Сам фонд "Моцартеум", який і влаштував виставку з нагоди ювілею композитора, регулярно організовує концерти, утримує музеї, присвячені Моцарту, та підтримує дослідження, присвячені його творчості. Художник, який став автором скульптур, зауважив журналістам, що не здивований після інциденту, оскільки подібне з ним вже траплялося.

Нагадаємо, нещодавно видання The Guardian розповідало, що на Netflix подали до суду через поцуплений жорсткий диск із стрічкою з Ніколасом Кейджем, яка ще не вийшла.

Також у липні в Німеччині невідомі поцупили пам'ятник Пушкіну.