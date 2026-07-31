Пограбування по-голлівудськи: на Netflix подали до суду на $105 млн через викрадений трилер із Ніколасом Кейджем

Творці невипущеного фільму Fortitude подали до суду позов на стримінгову платформу Netflix після того, як з їхнього лос-анджелеського офісу невідомі поцупили жорсткий фільм із стрічкою.

Офіс Netflix у Лос-Анджелесі став об'єктом крадіжки низки жорстких дисків, серед яких і диск, на якому була збережена копія воєнного трилера Fortitude з Ніколасом Кейджем. Тепер розробники фільму, бюджет якого складає 45 млн доларів, звернулася до суду із позовом на стримінгову компанію на 105 млн доларів, пише The Guardian.

Подробиці крадіжки

Netflix отримав копію фільму в червні після того, як наприкінці минулого року виявив інтерес до промоматеріалів. Після цього було надіслано цифрову копію для внутрішнього перегляду, причому продюсери фільму доручили Netflix видалити файли після перегляду.

Керівник відділу закупівель фільмів Netflix Шон Берні заявив, що цей випадок крадіжки став першим в історії компанії.

Відео дня

"Ми працювали над цим із нашими службами безпеки, але безрезультатно. Наші відділи боротьби з піратством перебувають у стані підвищеної готовності через цей витік і вестимуть моніторинг", — наголосив Берні.

Ніколас Кейдж у фільмі Fortitude, який ще не вийшов

У чому звинувачують Netflix?

Netflix звинувачують у тому, що компанія не розкрила деталі щодо того, чи було початково подано заяву до поліції, а також у подальшій відмові на прохання творців фільму залучити Департамент поліції Лос-Анджелеса після того, як вони самі подали таку заяву. У позові йдеться, що тепер будь-який майбутній продаж фільму під загрозою через викрадення копії до виходу.

Також творці фільму скаржаться у позові, що міжнародну стратегію прокату та нагородну кампанію довелося призупинити через цей прикрий інцидент.

Видання Page Six дізналося, що у позові також йдеться про те, що завдана позивачам шкода "є колосальною". Як інвестиції у розмірі 45 млн доларів, так і цінність стрічки опинилися під загрозою.

"Компанія також позбавила фільм, його акторський склад і творців можливості вивести свою роботу на ринок і отримати визнання, яке, ймовірно, приніс би належним чином спланований світовий прокат", — пише видання.

Netflix натомість заперечує будь-які претензії щодо того, що компанія несе ризик збитків за фільм, переданий без належних заходів безпеки, які є стандартом для галузі, заявив представник компанії у коментарі для The Hollywood Reporter. У компанії заявляють, що вжили додаткових заходів для підтримки режисера та його команди, що включають ретельне розслідування і відстеження піратських сервісів.

Варто зауважити, що Fortitude — історичний шпигунський трилер, події якого розгортаються в Лондоні та зосереджені на представниках британської розвідки. Фільм заснований на реальних подіях. Окрім Ніколаса Кейджа, там знялися Метью Гуд, Ед Скрейн, Майкл Шин та Бен Кінгслі.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

відомий актор Люк Вілсон вперше став батьком;

українці почали масово скасовувати підписки на Netflix через російський мультсеріал "Маша та Ведмідь".

Також Фокус публікував добірку 6 серіалів, які б'ють рекорди на Netflix.