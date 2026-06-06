Витвір мистецтва: 6 серіалів, які б'ють всі рекорди на Netflix

Щотижня стримінгова платформа Netflix поповнюється десятками нових серіалів, втім лише небагатьом з них вдається привернути увагу глядачів. Одні хутко злітають у чарти, а інші активно обговорюють у соцмережах.

Якщо ви більше часу приділяєте пошук серіалу, а не перегляду, то ця добірка саме для вас. У переліку нові хіти: від психологічних трилерів до побутових комедій: "Бороуз", "Сім циферблатів Аґати Крісті", "Диво-дурні", "Звільнити Берта", "Гнів" та "Звір у мені".

Кінооглядач Андрій Пушкаш розповідає Фокусу про 6 новинок на Netflix, які зараз активно дивляться та обговорюють глядачі.

"Бороуз"

2026 р. — дотепер

1 сезон 8 епізодів

Науково фантастичний серіал від творців "Дивних див" Метта та Росса Дафферів. Події відбуваються в наші дні у невеличкому містечку. Група пенсіонерів стикаються з надприродною загрозою, що може знищити час та реальність. Вони стають єдиною надією людства.

Відео дня

У серіалі поєднано теми мудрості, героїзму та вплив минулого на сьогодення. Це один з найбільш очікуваних проєктів Netflix завдяки потужній драматичній стороні та науково-фантастичного концепту. Залученість братів Дафферів теж додало йому впізнаваності з атмосферою "Дивних див".

"Сім циферблатів Аґати Крісті"

2026 — дотепер

1 сезон 3 епізоди

Під час розкішної вечірки у заміському маєтку раптово помирає один з впливових гостей. За розслідування одразу береться головна героїня, яка стикається з таємничою організацією "сім циферблатів".

Серіал знято за твором Агати Крісті The Seven Dials Mystery, а до виробництва залучено таких відомих акторів, як-от: Гелена Бонем Картер та Мартін Фріман. "Сім циферблатів Аґати Крісті" налічує всього 3 епізоди, тож сумувати не доведеться. Підозрюємо, що більшість глядачів зможе подужати серіал за один підхід.

"Диво-дурні"

2026

1 сезон 8 епізодів

Новий корейський комедійний серіал. Події відбуваються наприкінці 1999 року — на тлі паніки щодо настання нового тисячоліття.

У корейському містечку група невдах та диваків несподівано отримує суперздібності, втім їхні сили працюють дивно, тож герої потрапляють у смішні й абсурдні ситуації. Коли місту загрожує небезпека, саме ця компанія може його захистити.

Серіал дуже схожий на нещодавній хіт "Хлопаки", однак не такий відвертий і жорстокий. Він набагато добріший, смішніший, з настроєм корейських комедій та атмосферою 90-х.

"Звільнити Берта"

2026 — дотепер

1 сезон 6 епізодів

Легка сімейна комедія про дуже емоційного, незграбного та прямолінійного батька, який намагається вписатися в елітне товариство у школі своїх доньок.

Головний герой — стендап-комік зі скандальною репутацією та дуже специфічним почуттям гумору. Коли його доньки вступають до приватної школи в Беверлі-Гілз, родина опиняється в надзвичайно пихатому товаристві.

Усі спроби Берта поводитися "природньо" закінчуються катастрофою, а бажання захистити доньок лише створює нові проблеми. Попри те, що серіал дуже веселий, він також підіймає тему батьківства та любові, тому ідеально підходить для сімейного перегляду.

"Гнів"

2026 — дотепер

1 сезон 7 епізодів

Напружений екшн-трилер за романом А. Дж. Квиннелл, який з Дензелом Вашингтоном у головній ролі екранізували у 2004 році.

Головний герой — колишній боєць, який намагається налагодити життя після важких років насильства, втрат і травм. Втім, він знову опиняється у центрі кримінального злочинства, коли погоджується стати охоронцем дівчини-підлітка на небезпечних вулицях Ріо-де-Жанейро.

Ситуація настільки загострюється, що йому доведеться вести війну з місцевою кримінальною бандою. У серіалі буде багато екшену та перестрілок, як у "Джон Вік" тільки з колоритною атмосферою Бразилії.

"Звір у мені"

2025

1 сезон 8 епізодів

Після особистої трагедії письменниця Аггі втрачає інтерес до роботи та життя загалом. Коли поруч поселяється багатий сусід, якого колись звинувачували у вбивстві дружини, героїня починає збирати про нього інформацію для нової книги. Чим більше інформації вона знаходить, тим більше вона наражає себе на небезпеку.

Психологічний трилер тримається на саспенсі, який не відпускатиме вас до останнього епізоду. Серіал вже зарекомендував себе як один з найцікавіших трилерів Netflix останніх років, про що свідчать високі рейтинги та схвальні відгуки.

Нагадаємо, раніше Фокус писав:

5 найкращих детективних серіалів, щоб на вечір забути про все.

Мінісеріали стали справжнім хітом за останні роки. Стрімінговий сервіс Netflix зловив "хвилю", ставши одним з головних виробників такого формату.

Початок літа буде як ніколи вдалим для кіноіндустрії. Щотижня на нас чекає фільм, який здатен збирати повні зали: від продовження культових мультфільмів до повернення відомих франшиз.