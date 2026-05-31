Голлівуд такого ще не бачив: 7 найкращих фільмів червня, які здивують

Початок літа буде як ніколи вдалим для кіноіндустрії. Щотижня на нас чекає фільм, який здатен збирати повні зали: від продовження культових мультфільмів до повернення відомих франшиз.

Цей червень буде по-справжньому гарячим! У кіно виходить нова частина "Дуже страшного кіно", продовження "Історії іграшок" та "Посіпак", перший сольний фільм про двоюрідну сестру Супермена, новий фільм легендарного Стівена Спілберга та стрічка Олівії Вайлд, за яку йшла справжня боротьба на фестивалі Sundance, а також екранізація культового комікса "Володарі всесвіту".

Кіноглядач Андрій Пушкаш традиційно розповідає Фокусу, які прем’єри не можна пропускати цього місяця, а також, чим вони вразять навіть найбільш вибагливого глядача.

"Дуже страшне кіно 6"

реж. Майкл Тіддес

з 3-го червня

Культова пародійна франшиза повертається після довгої паузи з новою частиною. Шостий фільм знову висміюватиме найвідоміші хорор-хіти останніх років.

Режисером фільму виступив Майк Тіддес, відомий своїми пародійними фільмами, а до акторського складу приєдналися всі герої оригіналу: Сінді, Бренда, Шорті та Рей. Очікується багато абсурдного гумору, відсилок і повернення вайбу комедій 2000-х, на яких виросло ціле покоління, це буде дуже веселий початок літа!

"Володарі всесвіту"

реж. Тревіс Найт

з 3-го червня

Нова екранізація культового всесвіту He-Man стане потужним екшином з сучасним масштабом. За фільм відповідає Тревіс Найт – режисер "Бамблбі" та голова студія Laika.

Стрічка має переосмислити історію принца Адама, який перетворюється на могутнього Хі-Мена й бореться зі Скелетором за долю планети Енертія.

"День істини"

реж. Стівен Спілберг

з 10-го червня

Новий фільм легендарного Стівена Спілберга наразі тримається у таємниці, але відомо, що це масштабна історія з елементами пригод, де серед іншого зачеплять тему контактів з прибульцями.

Для цього фільму режисер залучив відомих акторів, серед який Емілі Блант, Джош О’Коннор, Колін Ферт та Колман Домінго. Багато хто вже порівнює цю стрічку з іншими роботами Спілберга: "Війна світів" та "Близькі контакти третього ступеня", які ми рекомендували вам у добірці фільмів про НЛО.

Для режисера це повернення до великої фантастики – жанру, який колись зробив його одним із головних режисерів Голівуду. Для нас це унікальна можливість подивитися на його нову роботу.

"Історія іграшок 5"

реж. Ендрю Стентон

з 18-го червня

Легендарна франшиза Pixar повертається з новою історією про Вуді, База та інших героїв дитинства. Режисером п’ятого фільму став Ендрю Стентон – один з головних авторів Pixar, який працював над "Воллі" та "У пошуках Немо".

Нова частина досліджуватиме тему того, як сучасні діти все більше замінюють класичні іграшки на гаджети. Для багатьох глядачів це буде не просто фільм, а чергова доза ностальгії та зустрічі з героями з дитинства.

"Суперґьорл"

реж. Крейґ Ґіллеспі

з 24-го червня

Новий фільм DC стане першим сольним проєктом про Суперґьорл в оновленому кіновсесвіті. Режисер фільму Крейґ Ґіллеспі відомий за гучними проєктами: "Круелла", "Я, Тоня" та "Шалені гроші".

Стрічка базується на коміксі Woman of Tomorrow, і покаже більш жорсткішу та емоційнішу версію героїні. До порівняння: Кара пам’ятає загибель Криптону, на відміну від Супермена, тому нам обіцяють що її історія буде більш похмурою та масштабнішою.

"Сусіди зверху"

реж. Олівія Вайлд

з 25-го червня

Новий фільм Олівії Вайлд поєднує чорну комедію з психологічним трилером та сатирою на сучасні стосунки. У центрі сюжету подружжя, яке запрошує на вечерю сусідів – закохану пару. Втім, звичайна вечеря поступово перетворюється на серію дивних, незручних та провокативних ситуацій, що перевірять на довіру обидві пари.

"Сусіди зверху" – ремейк однойменного іспанського фільму, що вийшов у 2020 році. Олівія Вайлд вирішила його перезняти зі своїм баченням та відомим голлівудським кастом, до якого входить сама режисерка. Після прем’єри на Sundance Film Festival за нього була запекла боротьба. Зрештою, права на дистрибуцію викупили "А24".

"Посіпаки і Монстряки"

реж. П'єр Коффін

з 26-го червня

Закінчимо місяць на веселій ноті разом з Посіпаками. Нова частина франшиз від студії Illumination знову поверне на великі екрани жовтих Посіпак в їхньому третьому сольному мультфільмі.

За сюжетом, герої зіткнуться з Монстрами, яким буде непереливки від спільних пригод з посіпаками. Говорять, що у мультфільмі, як і в "Дуже страшнлму кіно", будуть відсилки та пародії до відомих жахастиків, – тільки в анімаційній версії для найменших глядачів. Очікується традиційний для мультфільму мікс абсурду, насиченого візуального ряду та жартів, які працюватимуть як для дітей, так і для дорослих.

