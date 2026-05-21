Затягують сильніше за чорну діру: 8 фільмів про космос, прибульців і НЛО

Дослідження космосу та позаземного життя – вже давно стало однією з найцікавіших тем у кінематографі. Хоча створення таких стрічок потребує колосальних бюджетів.

Спеціально до міжнародного дня космосу, що відзначаємо 21 травня, кінооглядач Андрій Пушкаш підготував для Фокусу огляд маловідомих фільмів про контакти з НЛО.

У цій добірці ви знайдете картини під будь-який настрій: від глибокої філософської фантастики та драматичних сюжетів до напружених трилерів та дотепних комедій.

"Район №9"

2009;

реж. Ніл Бломкам.

Події науково-фантастичного фільму відбуваються у Йоханнесбурзі, де інопланетяни опиняються ізольованими в таборі під назвою "Район №9". Головний герой, урядовець Вікус ван де Мерве, заражається чужорідною ДНК і змушений тікати, поступово перетворюючись на прибульця.

Багатьох глядачів ця стрічка вразила драматичним сюжетом та паралелями між реальним світом. Фільм був надзвичайно успішним й отримав 7 номінацій на "Оскар".

"Перша людина"

2018;

реж. Дем’єн Шазель.

Фільм оскароносного режисера Дем’єна Шазеля розповідає про Ніла Армстронга та показує, як "космічна гонка" змінила життя багатьом космонавтам, а також, яку ціну довелося заплатити Армстронгу, ставши першою людиною, яка ступила на місяць.

Дуже чуттєва історія з акцентом на внутрішні переживання героя та його стосунки з дружиною. Фільм отримав "Оскар" за найкращі візуальні ефекти, а музика Джастіна Харвітца ("Ла-Ла Ленд") на багато років закарбувалась в пам’яті всіх кіноманів.

"Близькі контакти третього ступеня"

1977;

реж. Стівен Спілберг.

Культова стрічка про перший контакт з НЛО написана та зрежисована Стівеном Спілбергом.

Звичайні люди стають свідками пришестя прибульців. Головний герой намагається знайти місце, яке бачить у видіннях, щоб встановити контакт з прибульцями. У 2007 році цей фільм внесли до Національного реєстру фільмів США, враховуючи його значення для розвитку культури.

"Ноу"

2022;

реж. Джордан Піл.

Картина майстра трилера, а також любителя метафоричних сюжетів Джордана Піла. Події розгортаються у каліфорнійській долині, де брат і сестра, – власники ранчо, стають свідками загадкового об’єкта у небі. Спроба зафіксувати його, аби розбагатіти, призводить до жахливих відкриттів та непоправних наслідків.

Стрічка майстерно тримає у напрузі до самого фіналу, підкреслюючи нікчемність сучасного суспільства у гонитві за видовищем та грошима.

"Прибуття"

2016;

реж. Дені Вільнев.

Фільм Дені Вільнева – це вже багато що говорить. Він знятий на основі оповідання Теда Чана "Історія твого життя".

Двадцять кораблів НЛО прибувають на землю. Лінгвістка Луїза очолює команду, щоб розшифрувати їхню мову та прочитати послання. З часом героїня розуміє, як це змінює її мислення та розмиває межу між минулим і теперішнім на фоні її особистих втрат.

Фільм досліджує філософське питання часу, мови та долі людини на Землі. Неймовірний візуальний план, напружений сюжет, музика і 8 премій "Оскар".

"Пекло"

2007;

реж. Дені Бойл.

Фантастика з елементами психологічного трилеру від творця франшизи "28 днів потому". Група космічних рятувальників вирушає на пошуки зниклої безвісті команди астронавтів, які вирушили на Сонце, щоб знову його запалити.

Ця історія обертається для головних героїв справжнім жахом у відкритому космосі. Фільм отримав схвальні відгуки як від глядачів, так і від критиків, підкреслюючи візуальний ряд та музику.

"Гравітація"

2014;

реж. Альфонсо Куарон.

Науково-фантастична драма про самотність та страх перед невідомим. Головна героїня після катастрофи на кораблі втрачає зв’язок з напарником та опиняється сама у відкритому космосі. Довкола безмежні простори галактики і мінімум шансів на порятунок.

У цьому фільмі космос слугує тлом, адже основний акцент: напруга, самотність, безвихідь та боротьба за виживання. Головних героїв майстерно зіграли Сандра Буллок та Джордж Клуні.

Стрічка стала надзвичайно успішною та отримала безліч нагород, зокрема 7 премій "Оскар". Хоча багато хто досі вважає її недооціненою.

"Прибулець Павло"

2011;

реж. Ґреґ Моттола.

Закінчимо добірку на веселій ноті з фільмом "Прибулець Павло". Комедійна фантастика про двох друзів, які мандрують місцями, пов’язаними з НЛО, і випадково зустрічають справжнього прибульця. Інопланетянин – балакучий та дуже саркастичний персонаж, за яким полюють урядові агенти. Головні герої допоможуть космічному гостю врятуватися.

Шарму цій стрічці додає український дубляж, в якому адаптували всі жарти, від чого фільм став ще дотепніший. Це дуже відвертий, смішний та чудовий варіант для вечірнього перегляду, якщо хочете розслабитися.

