Затягивают сильнее черной дыры: 8 фильмов о космосе, пришельцах и НЛО

Исследование космоса и внеземной жизни — уже давно стало одной из самых интересных тем в кинематографе. Хотя создание таких лент требует колоссальных бюджетов.

Специально к международному дню космоса, который отмечаем 21 мая, кинообозреватель Андрей Пушкаш подготовил для Фокуса обзор малоизвестных фильмов о контактах с НЛО.

В этой подборке вы найдете картины под любое настроение: от глубокой философской фантастики и драматических сюжетов до напряженных триллеров и остроумных комедий.

"Район №9"

2009;

реж. Нил Бломкам.

События научно-фантастического фильма происходят в Йоханнесбурге, где инопланетяне оказываются изолированными в лагере под названием "Район №9". Главный герой, чиновник Викус ван де Мерве, заражается чужеродной ДНК и вынужден бежать, постепенно превращаясь в пришельца.

Многих зрителей эта лента поразила драматическим сюжетом и параллелями между реальным миром. Фильм был чрезвычайно успешным и получил 7 номинаций на "Оскар".

"Первый человек"

2018;

реж. Дэмьен Шазель.

Фильм оскароносного режиссера Дэмьена Шазеля рассказывает о Ниле Армстронге и показывает, как "космическая гонка" изменила жизнь многим космонавтам, а также, какую цену пришлось заплатить Армстронгу, став первым человеком, ступившим на Луну.

Очень чувственная история с акцентом на внутренние переживания героя и его отношения с женой. Фильм получил "Оскар" за лучшие визуальные эффекты, а музыка Джастина Харвитца ("Ла-ла Ленд") на многие годы запечатлелась в памяти всех киноманов.

"Близкие контакты третьей степени"

1977;

реж. Стивен Спилберг.

Культовая лента о первом контакте с НЛО написана и срежиссирована Стивеном Спилбергом.

Обычные люди становятся свидетелями пришествия пришельцев. Главный герой пытается найти место, которое видит в видениях, чтобы установить контакт с пришельцами. В 2007 году этот фильм внесли в Национальный реестр фильмов США, учитывая его значение для развития культуры.

"Ноу"

2022;

реж. Джордан Пил.

Картина мастера триллера, а также любителя метафорических сюжетов Джордана Пила. События разворачиваются в калифорнийской долине, где брат и сестра, — владельцы ранчо, становятся свидетелями загадочного объекта в небе. Попытка зафиксировать его, чтобы разбогатеть, приводит к ужасным открытиям и непоправимым последствиям.

Лента мастерски держит в напряжении до самого финала, подчеркивая ничтожность современного общества в погоне за зрелищем и деньгами.

"Прибытие"

2016;

реж. Дени Вильнев.

Фильм Дени Вильнева — это уже о многом говорит. Он снят на основе рассказа Теда Чана "История твоей жизни".

Двадцать кораблей НЛО прибывают на землю. Лингвистка Луиза возглавляет команду, чтобы расшифровать их язык и прочитать послание. Со временем героиня понимает, как это меняет ее мышление и размывает границу между прошлым и настоящим на фоне ее личных потерь.

Фильм исследует философский вопрос времени, языка и судьбы человека на Земле. Невероятный визуальный план, напряженный сюжет, музыка и 8 премий "Оскар".

"Ад"

2007;

реж. Дэни Бойл.

Фантастика с элементами психологического триллера от создателя франшизы "28 дней спустя". Группа космических спасателей отправляется на поиски пропавшей без вести команды астронавтов, которые отправились на Солнце, чтобы снова его зажечь.

Эта история оборачивается для главных героев настоящим ужасом в открытом космосе. Фильм получил положительные отзывы как от зрителей, так и от критиков, подчеркивая визуальный ряд и музыку.

"Гравитация"

2014;

реж. Альфонсо Куарон.

Научно-фантастическая драма об одиночестве и страхе перед неизвестным. Главная героиня после катастрофы на корабле теряет связь с напарником и оказывается одна в открытом космосе. Вокруг безграничные просторы галактики и минимум шансов на спасение.

В этом фильме космос служит фоном, ведь основной акцент: напряжение, одиночество, безысходность и борьба за выживание. Главных героев мастерски сыграли Сандра Буллок и Джордж Клуни.

Лента стала чрезвычайно успешной и получила множество наград, в том числе 7 премий "Оскар". Хотя многие до сих пор считают ее недооцененной.

"Пришелец Павел"

2011;

реж. Грег Моттола.

Закончим подборку на веселой ноте с фильмом "Пришелец Павел". Комедийная фантастика о двух друзьях, которые путешествуют по местам, связанным с НЛО, и случайно встречают настоящего пришельца. Инопланетянин — разговорчивый и очень саркастический персонаж, за которым охотятся правительственные агенты. Главные герои помогут космическому гостю спастись.

Шарма этой ленте добавляет украинский дубляж, в котором адаптировали все шутки, от чего фильм стал еще остроумнее. Это очень откровенный, смешной и отличный вариант для вечернего просмотра, если хотите расслабиться.

