Голливуд такого еще не видел: 7 лучших фильмов июня, которые удивят

Начало лета будет как никогда удачным для киноиндустрии. Каждую неделю нас ждет фильм, который способен собирать полные залы: от продолжения культовых мультфильмов до возвращения известных франшиз.

Этот июнь будет по-настоящему горячим! В кино выходит новая часть "Очень страшного кино", продолжение "Истории игрушек" и "Миньонов", первый сольный фильм о двоюродной сестре Супермена, новый фильм легендарного Стивена Спилберга и лента Оливии Уайлд, за которую шла настоящая борьба на фестивале Sundance, а также экранизация культового комикса "Властелины вселенной".

Кинозритель Андрей Пушкаш традиционно рассказывает Фокусу, какие премьеры нельзя пропускать в этом месяце, а также, чем они поразят даже самого привередливого зрителя.

"Очень страшное кино 6"

реж. Майкл Тиддес

с 3-го июня

Культовая пародийная франшиза возвращается после долгой паузы с новой частью. Шестой фильм снова будет высмеивать самые известные хоррор-хиты последних лет.

Режиссером фильма выступил Майк Тиддес, известный своими пародийными фильмами, а к актерскому составу присоединились все герои оригинала: Синди, Бренда, Шорти и Рэй. Ожидается много абсурдного юмора, отсылок и возвращение вайба комедий 2000-х, на которых выросло целое поколение, это будет очень веселое начало лета!

"Властелины вселенной"

реж. Трэвис Найт

с 3-го июня

Новая экранизация культовой вселенной He-Man станет мощным экшином с современным масштабом. За фильм отвечает Трэвис Найт — режиссер "Бамблби" и глава студия Laika.

Лента должна переосмыслить историю принца Адама, который превращается в могущественного Хи-Мена и борется со Скелетором за судьбу планеты Энертия.

"День истины"

реж. Стивен Спилберг

с 10-го июня

Новый фильм легендарного Стивена Спилберга пока держится в тайне, но известно, что это масштабная история с элементами приключений, где среди прочего затронут тему контактов с пришельцами.

Для этого фильма режиссер привлек известных актеров, среди которых Эмили Блант, Джош О'Коннор, Колин Ферт и Колман Доминго. Многие уже сравнивают эту ленту с другими работами Спилберга: "Война миров" и "Близкие контакты третьей степени", которые мы рекомендовали вам в подборке фильмов об НЛО.

Для режиссера это возвращение к большой фантастике — жанру, который когда-то сделал его одним из главных режиссеров Голливуда. Для нас это уникальная возможность посмотреть на его новую работу.

"История игрушек 5"

реж. Эндрю Стэнтон

с 18-го июня

Легендарная франшиза Pixar возвращается с новой историей о Вуди, Базе и других героях детства. Режиссером пятого фильма стал Эндрю Стэнтон — один из главных авторов Pixar, который работал над "Уолли" и "В поисках Немо".

Новая часть будет исследовать тему того, как современные дети все больше заменяют классические игрушки на гаджеты. Для многих зрителей это будет не просто фильм, а очередная доза ностальгии и встречи с героями из детства.

"Супергерл"

реж. Крейг Гиллеспи

с 24-го июня

Новый фильм DC станет первым сольным проектом о Супергерл в обновленной киновселенной. Режиссер фильма Крейг Гиллеспи известен по громким проектам: "Круэлла", "Я, Тоня" и "Безумные деньги".

Лента основана на комиксе Woman of Tomorrow, и покажет более жесткую и эмоциональную версию героини. Для сравнения: Кара помнит гибель Криптона, в отличие от Супермена, поэтому нам обещают что ее история будет более мрачной и масштабной.

"Соседи сверху"

реж. Оливия Уайлд

с 25-го июня

Новый фильм Оливии Уайлд сочетает черную комедию с психологическим триллером и сатирой на современные отношения. В центре сюжета супруги, которые приглашают на ужин соседей — влюбленную пару. Впрочем, обычный ужин постепенно превращается в серию странных, неудобных и провокационных ситуаций, которые проверят на доверие обе пары.

"Соседи сверху" — ремейк одноименного испанского фильма, вышедшего в 2020 году. Оливия Уайлд решила его переснять со своим видением и известным голливудским кастом, в который входит сама режиссер. После премьеры на Sundance Film Festival за него была ожесточенная борьба. В конце концов, права на дистрибуцию выкупили "А24".

"Миньоны и Монстры"

реж. Пьер Коффин

с 26-го июня

Закончим месяц на веселой ноте вместе с миньонами. Новая часть франшиз от студии Illumination снова вернет на большие экраны желтых миньонов в их третьем сольном мультфильме.

По сюжету, герои столкнутся с Монстрами, которым будет несладко от совместных приключений с приспешниками. Говорят, что в мультфильме, как и в "Очень страшном кино", будут отсылки и пародии к известным ужастикам, — только в анимационной версии для самых маленьких зрителей. Ожидается традиционный для мультфильма микс абсурда, насыщенного визуального ряда и шуток, которые будут работать как для детей, так и для взрослых.

