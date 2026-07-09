Відомий актор Люк Вілсон вперше став батьком: що відомо про його молодшу на 30 років кохану

Відомий 54-річний американський актор Люк Вілсон уперше став батьком — у нього та його 24-річної обраниці Кендалл Єйтс народився первісток. Новоспечених батьків разом із дитячою колискою помітили на преспрезентації нового серіалу від Netflix "Яструб" (The Hawk), у якому знявся актор.

За інформацією інсайдерів, пара провела на заході близько двох годин, знайомлячи малюка з колегами Люка по знімальному майданчику. Закохані, які разом уже щонайменше три роки, офіційно не оголошували про вагітність. Проте ще у квітні пару помітили під час прогулянки, де Кендалл намагалася приховати округлий живіт під об'ємною сорочкою, пише Hello.

Пара веде вкрай закритий спосіб життя. До цього моменту вони лише раз з'являлися разом на публіці — у червні 2024 року на показі фільму "Горизонт: Американська сага" в Лос-Анджелесі.

Що відомо про обраницю актора

Про саму Кендалл Єйтс відомо вкрай мало через її абсолютну непублічність — дівчина не є зіркою соцмереж і не пов'язана з голлівудським шоубізнесом. Достовірно відомо, що вона народилася приблизно у 2001–2002 роках і зараз їй 24 роки. Попри чутки в пресі про їхнє "таємне одруження", офіційного статусу дружини пара наразі не підтверджувала, тож у західних ЗМІ Кендалл досі титрують як "давню кохану" (long-term girlfriend) Вілсона. Також журналістам видання People вдалося з'ясувати стать немовляти: у 54-річного актора та його обраниці народилася донечка.

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Люк Вілсон з коханою Кендалл Єйтс Фото: колаж Фокус

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

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