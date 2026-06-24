Відомий український актор вдруге став татом: перше фото дитини
Український актор, тренер та волонтер Андрій Клименков вдруге став батьком. У зірки екрану народився знову син.
Радісною новиною про поповнення та першим фото з пологового артист та його дружина Віра поділилися в Instagram.
У Клименкова народився син
В Андрія та Віри народився син 23 червня о 11:06. Хлопчика назвали Андрій. Це друга дитина пари — первісток Данило народився три роки тому.
"Сьогодні об 11:06 вперше побачив світ Клименков Андрій Анадрійович. Вітаємо в сім'ї, сину", — написав зірковий татусь.
На чорно-білому фото можна побачити лише крихітну ніжку малюка.
У коментарях родину почали активно вітати прихильники та колеги.
Глядачі знають Клименкова за картинами "Козаки. Абсолютно брехлива історія", "Папік", "Речдок", "Плут", "Кришталені джерела", "Клятва лікаря" тощо. Андрій народився у Полтаві, в акторстві з — 2014 року. Він працював директором київського "Живого театру". Також співпрацював з "Диким театром" та "Театром Драматургів".
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- Блогерка Олена, яка підкорила мережу під харизматичним псевдонімом "Баба Агонь", вперше стала мамою.
- Відомий український блогер Валентин Войтун, більше знайомий аудиторії як Валік Козирний, нещодавно одружився у Польщі. Втім, у мережі не вірять у щирість цієї історії.
Крім того, учасниця "Зважених і щасливих" вдруге стала мамою.