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Известный украинский актер во второй раз стал отцом: первое фото ребенка

Актер Андрей Клименков во второй раз стал отцом
Андрей Клименков с женой | Фото: Instagram

Украинский актёр, тренер и волонтёр Андрей Клименков во второй раз стал отцом. У кинозвезды снова родился сын.

Радостной новостью о пополнении в семье и первым фото из роддома артист и его жена Вера поделились в Instagram.

У Клименкова родился сын

У Андрея и Веры 23 июня в 11:06 родился сын. Мальчика назвали Андрей. Это второй ребенок пары — первенец Даниил родился три года назад.

"Сегодня в 11:06 на свет появился Андрей Анадриевич Клименков. Добро пожаловать в семью, сынок", — написал знаменитый папа.

На чёрно-белой фотографии видна лишь крошечная ножка малыша.

В комментариях поклонники и коллеги начали активно поздравлять семью.

У Клименкова родился сын
У Клименкова родился сын
Фото: Instagram

Зрители знают Клименкова по фильмам "Казаки. Совершенно выдуманная история", "Папик", "Речдок", "Плут", "Хрустальные источники", "Клятва врача" и другим. Андрей родился в Полтаве, в актерской профессии с 2014 года. Он работал директором киевского "Живого театра". Также сотрудничал с "Диким театром" и "Театром драматургов".

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Андрей Клименков с женой
Андрей Клименков с женой
Фото: Instagram

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Кроме того, участница шоу "Зважені та щасливі" во второй раз стала мамой.