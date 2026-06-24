Известный украинский актер во второй раз стал отцом: первое фото ребенка

Украинский актёр, тренер и волонтёр Андрей Клименков во второй раз стал отцом. У кинозвезды снова родился сын.

Радостной новостью о пополнении в семье и первым фото из роддома артист и его жена Вера поделились в Instagram.

У Клименкова родился сын

У Андрея и Веры 23 июня в 11:06 родился сын. Мальчика назвали Андрей. Это второй ребенок пары — первенец Даниил родился три года назад.

"Сегодня в 11:06 на свет появился Андрей Анадриевич Клименков. Добро пожаловать в семью, сынок", — написал знаменитый папа.

На чёрно-белой фотографии видна лишь крошечная ножка малыша.

В комментариях поклонники и коллеги начали активно поздравлять семью.

У Клименкова родился сын Фото: Instagram

Зрители знают Клименкова по фильмам "Казаки. Совершенно выдуманная история", "Папик", "Речдок", "Плут", "Хрустальные источники", "Клятва врача" и другим. Андрей родился в Полтаве, в актерской профессии с 2014 года. Он работал директором киевского "Живого театра". Также сотрудничал с "Диким театром" и "Театром драматургов".

Відео дня

Андрей Клименков с женой Фото: Instagram

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Блогерша Елена, покорившая сеть под харизматичным псевдонимом "Баба Агонь", впервые стала мамой.

Известный украинский блогер Валентин Войтун, более знакомый аудитории как Валик Козырный, недавно женился в Польше. Впрочем, в сети не верят в искренность этой истории.

Кроме того, участница шоу "Зважені та щасливі" во второй раз стала мамой.