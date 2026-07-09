Известный актер Люк Уилсон впервые стал отцом: что известно о его возлюбленной, которая младше его на 30 лет

Известный 54-летний американский актёр Люк Уилсон впервые стал отцом — у него и его 24-летней избранницы Кендалл Йейтс родился первенец. Свежеиспеченных родителей вместе с детской колыбелью заметили на пресс-презентации нового сериала от Netflix "Ястреб" (The Hawk), в котором снялся актер.

По информации инсайдеров, пара провела на мероприятии около двух часов, знакомя малыша с коллегами Люка по съемочной площадке. Влюбленные, которые вместе уже как минимум три года, официально не объявляли о беременности. Однако ещё в апреле пару заметили во время прогулки, где Кендалл пыталась скрыть округлившийся живот под объёмной рубашкой, пишет Hello.

Пара ведет крайне закрытый образ жизни. До этого момента они лишь однажды появлялись вместе на публике — в июне 2024 года на премьере фильма "Горизонт: Американская сага" в Лос-Анджелесе.

Что известно об избраннице актера

О самой Кендалл Йейтс известно крайне мало из-за её абсолютной непубличности — девушка не является звездой социальных сетей и не связана с голливудским шоу-бизнесом. Достоверно известно, что она родилась примерно в 2001–2002 годах и сейчас ей 24 года. Несмотря на слухи в прессе об их "тайной свадьбе", официальный статус супруги пара пока не подтверждала, поэтому в западных СМИ Кендалл до сих пор называют "давней возлюбленной" (long-term girlfriend) Уилсона. Также журналистам издания People удалось выяснить пол младенца: у 54-летнего актёра и его избранницы родилась дочь.

Відео дня

Люк Уилсон со своей возлюбленной Кендалл Йейтс Фото: коллаж Фокус

Напомним, ранее "Фокус" писал , что:

Украинский актёр, тренер и волонтёр Андрей Клименков во второй раз стал отцом. У кинозвезды снова родился сын.

Леся Никитюк показала новое фото сына Оскара с его отцом-воином, который моложе её.

Кроме того, "Холостяк" Иракли Макацария в третий раз стал отцом и опубликовал первые фото из роддома.