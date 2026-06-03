"Холостяк" Иракли Макацария в третий раз стал отцом и показал первые фото из роддома

Грузинский бизнесмен Иракли Макацария, которого в Украине знают после участия в шоу "Холостяк", стал отцом в третий раз. Жена Лиза Чичуа родила ему еще одну дочь.

Радостной новостью Иракли и его жена поделились на своей странице в Instagram.

Также Иракли Макацария показал видео из роддома, где его поздравляли друзья. На кадрах заметно, что бизнесмен даже расплакался от счастья. В комментариях их активно начали поздравлять звездные друзья и поклонники.

Иракли Макацария и Лиза Чичуа о рождении дочери Фото: Скриншот Иракли Макацария стал отцом в третий раз Фото: Скриншот

Как известно, супруги уже воспитывают старшего трехлетнего сына Гию и годовалую дочь Нино.

Иракли Макацария и Лиза Чичуа воспитывают троих детей Фото: Instagram

И теперь Иракли и Лиза стали многодетными родителями, ведь у них родился третий ребенок.

Иракли Макацария и Лиза Чичуа воспитывают годовалую дочь Нино Фото: Instagram

"Холостяк" Иракли Макацария: что известно о его семье

Известно, что Иракли Макацария участвовал в проекте "Холостяк" в Украине в 2016 году, но ни одна из девушек на проекте так и не стала его женой. В финале он сделал предложение Елене Лесик, но их отношения завершились через год. Через несколько лет грузинский бизнесмен женился на Лизе Чичуа, которая младше его на много лет, но это не мешает паре строить семью. Они заключили брак в 2022 году. В 2023 году родился Георгий.

Відео дня

Иракли Макацария и Лиза Чичуа Фото: instagram.com/maqatsa/

Напомним, Фокус ранее писал, что: