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"Холостяк" Іраклі Макацарія втретє став батьком і показав перші фото з пологового

Іраклі Макацарія втретє став батьком доньки
Іраклі Макацарія | Фото: з відкритих джерел

Грузинський бізнесмен Іраклі Макацарія, якого в Україні знають після участі у шоу "Холостяк", став батьком утретє. Дружина Ліза Чічуа народила йому ще одну доньку.

Радісною новиною Іраклі та його дружина поділилися на своїй сторінці в Instagram.

Також Іраклі Макацарія показав відео з пологового будинку, де його вітали друзі. На кадрах помітно, що бізнесмен навіть розплакався від щастя. У коментарях їх активно почали вітати зіркові друзі та прихильники.

Іраклі Макацарія та Ліза Чічуа поділилися втретє стали батьками
Іраклі Макацарія та Ліза Чічуа про народження доньки
Фото: Скріншот
Іраклі Макацарія та Ліза Чічуа повідомили про народження другої доньки
Іраклі Макацарія став батьком утретє
Фото: Скріншот

Як відомо, подружжя вже виховує старшого трирічного сина Гію та однорічну доньку Ніно.

Іраклі Макацарія та Ліза Чічуа народження третьої дитини
Іраклі Макацарія та Ліза Чічуа виховують трьох дітей
Фото: Instagram

Тож тепер Іраклі та Ліза стали багатодітними батьками, адже у них народилася третя дитина.

Іраклі Макацарія та Ліза Чічуа повідомили про народження дитини
Іраклі Макацарія та Ліза Чічуа виховують однорічну доньку Ніно
Фото: Instagram

"Холостяк" Іраклі Макацарія: що відомо про його родину

Відомо, що Іраклі Макацарія брав участь у проекті "Холостяк" в Україні у 2016 році, але жодна з дівчат на проєкті так і не стала його дружиною. У фіналі він зробив пропозицію Олені Лесик, але їхні стосунки завершилися через рік. Через кілька років грузинський бізнесмен одружився з Лізою Чічуа, яка молодша за нього на багато років, але це не заважає парі будувати сім'ю. Вони уклали шлюб у 2022 році. В 2023 році народився Георгій.

Відео дня
Іраклі Макацарія та Ліза Чічуа повідомили про народження третьої дитини
Іраклі Макацарія та Ліза Чічуа
Фото: instagram.com/maqatsa/

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