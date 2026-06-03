"Холостяк" Іраклі Макацарія втретє став батьком і показав перші фото з пологового

Грузинський бізнесмен Іраклі Макацарія, якого в Україні знають після участі у шоу "Холостяк", став батьком утретє. Дружина Ліза Чічуа народила йому ще одну доньку.

Радісною новиною Іраклі та його дружина поділилися на своїй сторінці в Instagram.

Також Іраклі Макацарія показав відео з пологового будинку, де його вітали друзі. На кадрах помітно, що бізнесмен навіть розплакався від щастя. У коментарях їх активно почали вітати зіркові друзі та прихильники.

Іраклі Макацарія та Ліза Чічуа про народження доньки Фото: Скріншот Іраклі Макацарія став батьком утретє Фото: Скріншот

Як відомо, подружжя вже виховує старшого трирічного сина Гію та однорічну доньку Ніно.

Іраклі Макацарія та Ліза Чічуа виховують трьох дітей Фото: Instagram

Тож тепер Іраклі та Ліза стали багатодітними батьками, адже у них народилася третя дитина.

Іраклі Макацарія та Ліза Чічуа виховують однорічну доньку Ніно Фото: Instagram

"Холостяк" Іраклі Макацарія: що відомо про його родину

Відомо, що Іраклі Макацарія брав участь у проекті "Холостяк" в Україні у 2016 році, але жодна з дівчат на проєкті так і не стала його дружиною. У фіналі він зробив пропозицію Олені Лесик, але їхні стосунки завершилися через рік. Через кілька років грузинський бізнесмен одружився з Лізою Чічуа, яка молодша за нього на багато років, але це не заважає парі будувати сім'ю. Вони уклали шлюб у 2022 році. В 2023 році народився Георгій.

Відео дня

Іраклі Макацарія та Ліза Чічуа Фото: instagram.com/maqatsa/

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