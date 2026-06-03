"Холостяк" Іраклі Макацарія втретє став батьком і показав перші фото з пологового
Грузинський бізнесмен Іраклі Макацарія, якого в Україні знають після участі у шоу "Холостяк", став батьком утретє. Дружина Ліза Чічуа народила йому ще одну доньку.
Радісною новиною Іраклі та його дружина поділилися на своїй сторінці в Instagram.
Також Іраклі Макацарія показав відео з пологового будинку, де його вітали друзі. На кадрах помітно, що бізнесмен навіть розплакався від щастя. У коментарях їх активно почали вітати зіркові друзі та прихильники.
Як відомо, подружжя вже виховує старшого трирічного сина Гію та однорічну доньку Ніно.
Тож тепер Іраклі та Ліза стали багатодітними батьками, адже у них народилася третя дитина.
"Холостяк" Іраклі Макацарія: що відомо про його родину
Відомо, що Іраклі Макацарія брав участь у проекті "Холостяк" в Україні у 2016 році, але жодна з дівчат на проєкті так і не стала його дружиною. У фіналі він зробив пропозицію Олені Лесик, але їхні стосунки завершилися через рік. Через кілька років грузинський бізнесмен одружився з Лізою Чічуа, яка молодша за нього на багато років, але це не заважає парі будувати сім'ю. Вони уклали шлюб у 2022 році. В 2023 році народився Георгій.
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- Колишній "Холостяк" Іраклі Макацарія показав, який вигляд має його старший син
- В січні 2025 в пари народилася донечка Ніно.
- У грудні 2025 року 40-річний грузинський продюсер Іраклі Макацарія з дружиною Лізою Чічуа заявили, що стануть втретє батьками.