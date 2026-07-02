Лише кріплення стирчать: у Німеччині невідомі поцупили пам'ятник Пушкіну

У місті Гемер в Німеччині невідомі викрали бронзовий пам'ятник російському поету Олександру Пушкіну, залишивши на місці лише залишки кріплення.

Ця скульптура була подарунком від російського Щолково, що є містом-побратимом Гемера, і стояла у місцевому парку Миру. Про крадіжку 1 липня повідомило посольство Росії в Німеччині.

У відомстві заявили, що "збентежені" цим інцидентом, оскільки сам пам'ятник був "витонченим" подарунком від росіян.

"Витончену бронзову фігуру заввишки близько 1,8 метра, створену вітчизняним скульптором Григорієм Потоцьким, подарувало Гемеру його російське місто-побратим Щолково", — зауважили у посольстві.

Там нагадали, що скульптуру було урочисто відкрито у Гемері 24 вересня 1994 року. Її відкриття було замислене як "символ порозуміння та дружби між народами Росії та Німеччини".

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Також у посольстві висловили сподівання на те, що пам'ятник вдасться знайти німецьким правоохоронцям і повернути на місце.

На місці скульптури Пушкіна залишилися лише залишки кріплень

Поліція міста Гемер прокоментувала інцидент, заявивши, що крадіжка сталася у минулі вихідні. Невідомі поцупили скульптуру орієнтовно між 10:00 годиною п'ятниці та 10:00 годиною суботи. Перед цим бронзова скульптура ще стояла на місці.

"Спостережливий свідок помітив близько 10:00 ранку суботи, що з кам'яної основи заввишки приблизно метр стирчали лише сталеві анкери", — йдеться у повідомленні правоохоронців.

Поліція також вважає, що крадіжку могли скоїти кілька людей, оскільки пам'ятник має доволі велику вагу. Для цього невідомим знадобилися спеціальні інструменти та автомобіль, куди б могла було завантажити скульптуру.

Нагадаємо, раніше у Києві активісти знесли погруддя Пушкіна з пам'ятника архітектури.

Також у жовтні минулого року пам'ятник Пушкіну в Одесі заховали від сторонніх очей.