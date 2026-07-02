Остались только крепления: в Германии неизвестные украли памятник Пушкину

В городе Гемер в Германии неизвестные похитили бронзовый памятник русскому поэту Александру Пушкину, оставив на месте лишь остатки крепления.

Эта скульптура была подарком от российского города Щолково, который является городом-побратимом Гемера, и стояла в местном парке Мира. О краже 1 июля сообщило посольство России в Германии.

В ведомстве заявили, что "озадачены" этим инцидентом, поскольку сам памятник был "изысканным" подарком от россиян.

"Изящную бронзовую скульптуру высотой около 1,8 метра, созданную украинским скульптором Григорием Потоцким, подарило Гемеру его российский город-побратим Щолково", — отметили в посольстве.

Там напомнили, что скульптура была торжественно открыта в Гемере 24 сентября 1994 года. Её открытие задумывалось как "символ взаимопонимания и дружбы между народами России и Германии".

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Кроме того, в посольстве выразили надежду на то, что немецкие правоохранительные органы смогут найти памятник и вернуть его на место.

На месте скульптуры Пушкина остались лишь остатки креплений

Полиция города Гемер прокомментировала инцидент, заявив, что кража произошла в минувшие выходные. Неизвестные похитили скульптуру примерно в период с 10:00 часов пятницы до 10:00 часов субботы. До этого бронзовая скульптура еще стояла на месте.

"Внимательный свидетель заметил около 10:00 утра в субботу, что из каменного основания высотой примерно в метр торчали только стальные анкеры", — говорится в сообщении правоохранительных органов.

Полиция также полагает, что кражу могли совершить несколько человек, поскольку памятник имеет довольно большой вес. Для этого неизвестным понадобились специальные инструменты и автомобиль, в который можно было бы погрузить скульптуру.

Напомним, ранее в Киеве активисты сняли бюст Пушкина с памятника архитектуры.

Кроме того, в октябре прошлого года памятник Пушкину в Одессе скрыли от посторонних глаз.