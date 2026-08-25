Во Флориде ChatGPT сообщил ФБР об ужасном плане убийства 25-летнего Даррена Шида Чжоу, аналитика инвестиционного банка Goldman Sachs, спас жизнь молодой женщины.

Человек подробно описал ChatGPT, как он планировал похитить, изнасиловать и убить свою бывшую девушку. Системы безопасности OpenAI распознали угрозу и предупредили ФБР, пишет издание Bild.

"Если я не могу ее иметь, то никто не сможет", – написал Чжоу искусственному интеллекту.

Согласно судебным документам, опубликованным СМИ, 21-летняя женщина из Лейк-Ворт-Бич, штат Флорида, разорвала отношения по телефону, потому что боялась реакции Чжоу.

В своих сообщениях для ChatGPT Чжоу задокументировал интересы своей бывшей девушки, места, которые она часто посещала, и свою ревность. Он описал, как планировал устроить ей засаду у спортзала, изнасиловать и убить. Он писал об оружии, своих больных фантазиях и своей одержимости возвращением его.

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"Если она не даст мне второго шанса, я изнасилую и убью ее, а потом себя", — писал он.

Зловещий план пошел в ФБР

Системы безопасности OpenAI обнаружила угрожающий контент. Сотрудник проанализировал материал и сообщил об этом ФБР. А федеральная полиция передала журналы звонков следователям в Палм-Бич. Они оценили проанализировавшее сообщения, поступавшие в ИИ, как сговор с целью убийства.

Чжоу был арестован и признал себя виновным. Он также признался, что неоднократно преследовал свою бывшую девушку после их разрыва, писал, звонил по разным номерам телефонов и через социальные сети.

Государственный прокурор обвинил Чжоу в преследовании, письменных угрозах и использовании коммуникационного устройства для совершения преступления. Судья приговорил его к восьми годам условного срока. Ему запрещено контактировать со своей бывшей девушкой, владеть огнестрельным оружием, а также он должен носить электронный браслет в течение двух лет.

Его адвокат заявил, что его клиент испытал серьезный психический кризис. А банк Goldman Sachs уволил Чжоу.

Напомним, что 23-летний житель Омахи (США) Дерон Льюис-Пейн приговорен к 121 месяцу заключения. Более 10 лет он проведет за решеткой за ограбление, во время которого оставил столько доказательств, что его уже прозвали глупым грабителем в истории США, потому что он воспользовался чатом ChatGPT.

Член Законодательного собрания канадской провинции Нью-Брансвик Билл Оливер во время выступления случайно вслух прочитал фрагмент ответа ChatGPT, предназначенный только для него. Курьезный момент попал на видео и быстро распространился в соцсетях.