У Флориді ChatGPT повідомив ФБР про жахливий план вбивства 25-річного Даррена Шида Чжоу, аналітика інвестиційного банку Goldman Sachs, врятувавши життя молодої жінки.

Чоловік детально описав ChatGPT, як він планував викрасти, зґвалтувати та вбити свою колишню дівчину. Системи безпеки OpenAI розпізнали загрозу та попередили ФБР, пише видання Bild.

"Якщо я не можу її мати, то ніхто не зможе", – написав Чжоу штучному інтелекту.

Згідно з судовими документами, опублікованими ЗМІ, 21-річна жінка з Лейк-Ворт-Біч, штат Флорида, розірвала стосунки телефоном, бо боялася реакції Чжоу.

У своїх повідомленнях для ChatGPT Чжоу задокументував інтереси своєї колишньої дівчини, місця, які вона часто відвідувала, та свої ревнощі. Він описав, як планував влаштувати їй засідку біля спортзалу, зґвалтувати та вбити. Він писав про зброю, свої хворі фантазії та свою одержимість поверненням її.

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"Якщо вона не дасть мені другого шансу, я зґвалтую та вб'ю її, а потім себе", — писав він.

Зловісний план пішов до ФБР

Системи безпеки OpenAI виявила загрозливий контент. Співробітник проаналізував матеріал і повідомив про це ФБР. А федеральна поліція передала журнали дзвінків слідчим у Палм-Біч. Вони оцінили проаналізувала повідомлення, що надходили до ШІ, як змову з метою вбивства.

Чжоу було заарештовано і він визнав себе винним. Він також зізнався, що неодноразово переслідував свою колишню дівчину після їхнього розриву, писав, дзвонив з різних номерів телефонів та через соціальні мережі.

Державний прокурор звинуватив Чжоу у переслідуванні, письмових погрозах та використанні комунікаційного пристрою для скоєння злочину. Суддя засудив його до восьми років умовного терміну. ​​Йому заборонено контактувати зі своєю колишньою дівчиною, володіти вогнепальною зброєю, а також він повинен носити електронний браслет протягом двох років.

Його адвокат заявив, що його клієнт пережив серйозну психічну кризу. А банк Goldman Sachs звільнив Чжоу.

Нагадаємо, що 23-річний мешканець Омахи (США) Дерон Льюїс-Пейн засуджений до 121 місяця ув’язнення. Понад 10 років він проведе за ґратами за пограбування, під час якого залишив стільки доказів, що його вже прозвали найдурнішим грабіжником в історії США, бо він скористався чатом ChatGPT.

Член Законодавчих зборів канадської провінції Нью-Брансвік Білл Олівер під час виступу випадково вголос прочитав фрагмент відповіді ChatGPT, який був призначений лише для нього. Курйозний момент потрапив на відео та швидко поширився у соцмережах.