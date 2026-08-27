Мужчина отменил свадьбу после 6 лет отношений: невеста пришла на праздник без него (фото)

Самый счастливый день в жизни женщины из Ливерпуля превратился в кошмар, когда её жених испугался и внезапно признался в своих сомнениях за неделю до свадьбы пары в Тоскане.

Но Кэтрин Джонс не растерялась и отпраздновала этот день с друзьями и родными, как сообщает издание Bild.

"Мне просто кажется, что нам не стоит жениться", — всего одним этим предложением жених Кэтрин отменил свадьбу после более чем шести лет совместной жизни.

Брошенная невеста отмечает свадьбу, не сказав "да"

Но Кэтрин не позволила этому признанию огорчить её. Ведь отменить торжество было невозможно, так как всё уже было организовано: поставщикам заплатили, родственники и друзья забронировали авиабилеты и спланировали свою поездку в Тоскану. Поэтому 36-летняя женщина приняла смелое решение: она всё равно отпраздновала этот праздник и превратила отменённую свадьбу в праздник самоопределения — совсем без жениха.

Відео дня

Она сразу же исключила гостей своего бывшего жениха из списка и отправилась в Италию с 30 друзьями и родственниками.

В беседе с СМИ брошенная невеста сказала, что решила уехать в Италию, а не сидеть и плакать дома.

Кэтрин с мамой и сестрами на свадьбе Фото: Скриншот

"Несмотря на слёзы, которые наворачивались на глаза, когда я смотрела на потрясающий тосканский пейзаж, я сказала себе: „Лучше я буду здесь, чем дома в постели и буду рыдать. Я собираюсь наслаждаться каждой минутой“, — рассказала она.

От праздничного ужина до эмоциональных речей и тостов на приеме, а затем до шумной вечеринки у бассейна — всё шло по плану.

"За исключением церемонии и жениха", — говорит Кэтрин.

Несмотря на множество прекрасных моментов, боль не уходила. Труднее всего было после вечеринки: когда ушли последние гости. Поэтому Кэтрин, чтобы предотвратить слухи, сама рассказала свою историю в социальных сетях.

Она рассказала об отмененной свадьбе в своём видео. Ролик быстро стал вирусным и принёс ей десятки тысяч подписчиков в TikTok.

Напомним, что 25-летнюю невесту Джой Морено обвиняют в краже газовых зажигалок и тампона с целью поджога церкви, где она должна была выйти замуж на следующий день.

Кроме того, Полли Бибби, будущая невеста, обратилась в отделение неотложной помощи после ужасной аллергической реакции на накладные ресницы. Девушка хотела быть "принцессой" в день своей свадьбы, но самый важный день в её жизни превратился в кошмар, и всё из-за накладных ресниц.