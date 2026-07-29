"Я хотела быть принцессой": популярная бьюти-процедура превратила свадьбу девушки в кошмар

Полли Бибби, будущая невеста, обратилась в отделение неотложной помощи после ужасной аллергической реакции на накладные ресницы.

Девушка хотела стать "принцессой" в день своей свадьбы, но самый важный день в её жизни превратился в кошмар, и всё из-за накладных ресниц, пишет издание Daily Star.

Полли решила попробовать классическое наращивание ресниц, потому что хотела почувствовать себя "принцессой" в свой важный день, в отличие от своего обычного минимального макияжа.

26-летняя девушка рассказала, что сделала тест на чувствительность кожи, но никакой реакции не было. Поэтому 5 июля она прошла процедуру. Иллюстраторка утверждает, что после процедуры стоимостью почти 87 долларов она сначала была довольна своим "более элегантным" внешним видом.

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Но через несколько часов у Полли глаза начали сильно слезиться и болеть, однако она сочла это обычной реакцией. Но когда глаза уже начали щипать и слипаться из-за желтых выделений, Полли позвонила по номеру 111, где ей посоветовали обратиться в отделение неотложной помощи.

На шокирующей фотографии видны её красные, синие, опухшие глаза. Полли признаётся, что она похожа на Ленивца из популярного мультфильма. Это произошло после того, как её осмотрела медсестра офтальмологического отделения больницы Хинчингбрук в Кембридже. Врачи сообщили, что у неё была аллергическая реакция на наращенные ресницы.

Затем ей прописали курс антибиотиков, сильные антигистаминные препараты и сказали подождать три дня, пока спадет отек, прежде чем их удалять. Кожа вокруг её глаз медленно заживала. Кроме того, Полли всё время боялась, что у неё всё ещё могут быть красные глаза, когда 24 июля они с женихом Бенджамином собирались пожениться.

Полли Бибби Фото: Скриншот

Сегодня Полли делится своим опытом, чтобы предостеречь других невест от подобных шагов перед их свадьбой.

"Свадьба — это самый важный день в вашей жизни, поэтому я просто хотела попробовать разные варианты макияжа и почувствовать себя принцессой в этот день. Это была пробная версия, я никогда раньше не наращивала ресницы. Когда я впервые их нарастила, они мне очень понравились. Примерно через четыре или пять часов после визита глаза уже покраснели. К вечеру они покраснели ещё сильнее и начали щипать. Они жгли, дошло до того, что я потеряла зрение и вообще ничего не видела. Каждый раз, когда я моргала, мои глаза слипались, потому что у меня на глазах скапливались выделения. Это были липкие желтые выделения. В отделении неотложной помощи сказали, что это аллергическая реакция на наращенные ресницы. Тогда я выглядела как человек с большими опухшими глазами. Я просто не была похожа на себя", — рассказала девушка.

Во время снятия накладных ресниц она рассказала, что чувствовала, будто ей на лицо льют кислоту. Кроме того, её глаза долгое время оставались красными, и девушка очень переживала, как она будет выглядеть без макияжа в день свадьбы.

"Мне было так больно. Это было похоже на то, как будто мне вылили кислоту на лицо. Я кричала, плакала. У меня до сих пор красные глаза. Веки очень опухшие, и зрение у меня до сих пор довольно размытое. Я боюсь наносить что-либо на глаза в день свадьбы. Возможно, мне придется обойтись без макияжа. Не стоило переживать эту боль. Если бы я знала, как это происходит, я бы просто воспользовалась тушью. Я бы не хотела, чтобы кто-то еще пережил это", — сказала она за несколько дней до свадьбы.

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