"Я хотіла бути принцесою": популярна б'юті-процедура перетворила весілля дівчини на кошмар

Поллі Біббі майбутня наречена звернулася до відділення невідкладної допомоги після жахливої ​​алергічної реакції на штучні вії.

Дівчина хотіла бути "принцесою" у день свого весілля, але найважливіший день у її житті перетворився у кошмар, а все через штучні вії, пише видання Daily Star.

Поллі вирішила спробувати класичне нарощування вій, бо хотіла відчути себе "принцесою" у свій великий день, на відміну від свого звичайного мінімального макіяжу.

26-річна дівчина розповіла, що зробила тест на чутливість шкіри, але жодної реакції не було. Тож 5 липня вона пройшла процедуру. Ілюстраторка стверджує, що після процедури вартістю майже 87 доларів, вона спочатку була задоволена своїм "елегантнішим" виглядом.

Але через кілька годин після того очі Поллі почали сильно сльозитися та боліти, але вона сприйняла це як звичайну реакцію. Але коли очі вже почали щипати та злипатися через жовті виділення, Поллі зателефонувала за номером 111, де їй порадили звернутися до відділення невідкладної допомоги.

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На шокуючому фото видно її червоні, сині, опухлі очі. Поллі зізнається, що вона схожа на Лінивця з популярного мультфільму. Після того, як її оглянула медсестра офтальмологічного відділення лікарні Хінчінгбрук у Кембриджі. Лікарі повідомили, що у неї була алергічна реакція на нарощені вії.

Потім їй прописали курс антибіотиків, сильні антигістамінні препарати та сказали зачекати три дні, поки спаде набряк, перш ніж їх видаляти. Шкіра навколо її очей повільно гоїлася. Крім того, Поллі весь час боялася, що в неї все ще можуть бути червоні очі, коли 24 липня вони з нареченим Бенджаміном збиралися одружитися.

Поллі Біббі Фото: Скріншот

Сьогодні Поллі ділиться своїм досвідом, щоб застерегти інших наречених від таких кроків перед їх весіллям.

"Весілля – це найважливіший день у вашому житті, тому я просто хотіла випробувати різний макіяж і відчути себе принцесою на цей день. Це була пробна версія, я ніколи раніше не нарощувала вії. Коли я вперше їх нарощувала, вони мені дуже сподобалися. Приблизно через чотири або п’ять годин після візиту очі були вже червоні. До вечора вони почервоніли ще більше і починали щипати. Вони пекли, дійшло до того, що я втратила зір, і взагалі нічого не бачила. Щоразу, коли я моргала, мої очі злипалися, бо в мене на очах накопичувалися виділення. Це були липкі жовті виділення. У відділенні невідкладної допомоги сказали, що це алергічна реакція на нарощені вії. Тоді я виглядала, як людина з великими опухлими очима. Я просто не була схожа на себе", — розповіла дівчина.

Під час зняття накладних вій вона розповіла, що відчувала, ніби їй на обличчя лили кислоту. Також її очі тривалий час були все ще червоними і дівчина дуже переймалася, що буде без макіяжу у день весілля.

"Мені було так боляче. Це було схоже на те, якби мені вилили кислоту на обличчя. Я кричала, плакала. Мої очі все ще червоні. Самі повіки дуже набряклі, і в мене все ще досить розмитий зір. Я боюся наносити щось на очі у день весілля. Можливо, мені доведеться обійтися без макіяжу. Не варто було переживати цей біль. Якби я знала, як це відбувається, я б просто скористалася тушшю. Я б не хотіла, щоб хтось інший переживав це", — сказала вона за кілька днів пере весіллям.

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