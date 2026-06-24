Мріяла про білосніжну усмішку: жінка купила "ідеальні зуби" з реклами, але покупка її шокувала (фото)
Жінка з Британії, яка мріяла про ідеальну посмішку, вирішила придбати штучні зуби у Facebook, але протези за 14,99 фунтів стерлінгів (885,07 грн) виглядали як цукерки у формі зубів під назвою Haribo.
Карен Сопер шукала ідеальні перлинно-білі зуби, адже 20 років тому втратила всі зуби через захворювання ясен. 58-річна жінка сказала, що їй соромно, але вона не може дозволити собі оплатити професійне лікування, пише The Sun.
"У мене взагалі немає зубів, я втратила їх близько 20 років тому. У мене було захворювання ясен, і мені довелося їх усі видалити. Я ношу зубні протези, але вони постійно випадають. Я дуже соромлюся їх і не можу дозволити собі зробити їх професійно. Це мене справді турбує", — розповіла жінка.
Мати трьох дітей натрапила на допис у Facebook, де рекламувалися "прості зубні протези, що формуються вдома". В рекламі обіцяля допомогти клієнтам "знову впевнено посміхатися".
Реклама, посилання на яку було на сторінці у Facebook, мала лише 18 підписників та містила відео, де користувачі впевнено жують яблука та кукурудзу на качанах, не знімаючи зубних протезів.
Вражена жахливою якістю штучних зубів, пенсіонерка зробила замовлення за 14,99 фунтів стерлінгів, але була вражена тим, що прийшло поштою.
Жінка відкрила упаковку і виявила, що її нові зубні протези були зроблені з дешевого пластику та миттєво випали з її рота.
Карен стверджує, що замовлення зовсім не було схоже на рекламу у Facebook, а скоріше на цукерки Haribo Teeth.
Після цього вона закликала інших не робити тієї ж помилки після втрати її грошей .
"Коли я побачив цю рекламу у Facebook, я подумав, що вони виглядають просто блискуче. Люди, які їх носили, їли яблуко та хрумтіли кукурудзою на качані, але зуби, що прийшлийшли, зовсім не були на них схожі", — каже вона.
За її словами, вони були з твердого пластику, і вона навіть не могла помістити їх у рот.
"Вони просто з міцного, дешевого пластику. Вони зовсім не схожі на рекламу", — сказала рочарована жінка.
ЇЇ спроби носити нові зуби призвели до того, що вони миттєво випали з її рота.
"Я спробувала їх туди покласти, а вони просто випали з рота. Це виглядає точнісінько як ті зубні цукерки, які можна купити, зубні цукерки Haribo виглядають гарніше. Хтось заробляє цілий статок. Я вже замовляв речі з Facebook, і все було добре. Я просто хочу сказати людям, щоб їх також не замовляли їх", — попереджає вона.
Видання також звернулося за коментарем до Facebook.
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