Мріяла про білосніжну усмішку: жінка купила "ідеальні зуби" з реклами, але покупка її шокувала (фото)

Жінка з Британії, яка мріяла про ідеальну посмішку, вирішила придбати штучні зуби у Facebook, але протези за 14,99 фунтів стерлінгів (885,07 грн) виглядали як цукерки у формі зубів під назвою Haribo.

Карен Сопер шукала ідеальні перлинно-білі зуби, адже 20 років тому втратила всі зуби через захворювання ясен. 58-річна жінка сказала, що їй соромно, але вона не може дозволити собі оплатити професійне лікування, пише The Sun.

"У мене взагалі немає зубів, я втратила їх близько 20 років тому. У мене було захворювання ясен, і мені довелося їх усі видалити. Я ношу зубні протези, але вони постійно випадають. Я дуже соромлюся їх і не можу дозволити собі зробити їх професійно. Це мене справді турбує", — розповіла жінка.

Мати трьох дітей натрапила на допис у Facebook, де рекламувалися "прості зубні протези, що формуються вдома". В рекламі обіцяля допомогти клієнтам "знову впевнено посміхатися".

Відео дня

Реклама, посилання на яку було на сторінці у Facebook, мала лише 18 підписників та містила відео, де користувачі впевнено жують яблука та кукурудзу на качанах, не знімаючи зубних протезів.

Карен Сопер придбала штучні зуби Фото: Скріншот

Вражена жахливою якістю штучних зубів, пенсіонерка зробила замовлення за 14,99 фунтів стерлінгів, але була вражена тим, що прийшло поштою.

Жінка відкрила упаковку і виявила, що її нові зубні протези були зроблені з дешевого пластику та миттєво випали з її рота.

Карен стверджує, що замовлення зовсім не було схоже на рекламу у Facebook, а скоріше на цукерки Haribo Teeth.

Після цього вона закликала інших не робити тієї ж помилки після втрати її грошей .

"Коли я побачив цю рекламу у Facebook, я подумав, що вони виглядають просто блискуче. Люди, які їх носили, їли яблуко та хрумтіли кукурудзою на качані, але зуби, що прийшлийшли, зовсім не були на них схожі", — каже вона.

За її словами, вони були з твердого пластику, і вона навіть не могла помістити їх у рот.

"Вони просто з міцного, дешевого пластику. Вони зовсім не схожі на рекламу", — сказала рочарована жінка.

Карен Сопер Фото: Скріншот

ЇЇ спроби носити нові зуби призвели до того, що вони миттєво випали з її рота.

"Я спробувала їх туди покласти, а вони просто випали з рота. Це виглядає точнісінько як ті зубні цукерки, які можна купити, зубні цукерки Haribo виглядають гарніше. Хтось заробляє цілий статок. Я вже замовляв речі з Facebook, і все було добре. Я просто хочу сказати людям, щоб їх також не замовляли їх", — попереджає вона.

Видання також звернулося за коментарем до Facebook.

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