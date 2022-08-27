На складі бренду Hermes у Москві оригінальні сумки підміняли підробками

Упродовж восьми років клієнти магазину отримували китайські фейки замість брендових товарів.

У російському бутику французького модного будинку Hermes великий скандал. Товарознавець складу вісім років підміняла оригінальні сумки Birkin і Kelly на китайські підробки та відправляла покупцям. Про це повідомляють російські ЗМІ.

За інформацією видання, все відбувалося в період із 2014 до 2022 року. Товарознавчиня Ніколіна П. підміняла оригінальні товари на копії, виготовлені в Китаї та відправляла репліки в торгові точки. А справжні брендові сумки вона забирала собі та продавала в мережі.

Наразі в справі проводять розслідування. Співробітники магазину припускають, що Ніколіній вдалося підмінити щонайменше дев'ять сумок за ціною від 10 тисяч євро за кожну.

Нагадаємо, нещодавно скандал із фейковими сумками модного дому Hermes стався у Франції. Адміністрація бренду подала позов проти NFT-художника Мейсона Ротшильда, який створив віртуальні аналоги знаменитих сумок Birkin і продавав їх у формі NFT. Ціни на його товар були вищими, ніж на звичайні сумки Hermes, — від 13 до 800 тисяч доларів.

Афера з віртуальними сумками розпочалася ще 2021 року. Автор уперше запропонував своїм клієнтам придбати товар на виставці Miami Art Basel. Загалом він створив близько 100 сумок MetaBirkin. Попит на них був високий, тому що сумку не доводилося чекати роками, як це зазвичай відбувається з ексклюзивним товаром Hermès Birkin.

Аферист стверджував, що не продає фальшивих сумок, а створює твори мистецтва. Тому його не можуть судити, а тим більше вимагати повернення грошей, зароблених на операціях із продажу MetaBirkin. Однак, оскільки модний дім не давав згоди на створення копій своїх ексклюзивних товарів, сумочки MetaBirkin все-таки вважаються підробкою.

Нагадаємо, справжня сумочка Hermès Birkin коштує від 12 тисяч доларів, але на неї потрібно чекати кілька років. Виняток роблять тільки для селебриті й для тих, хто регулярно робить покупки в бутиках модного дому.

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