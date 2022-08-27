На складе бренда Hermes в Москве оригинальные сумки подменяли подделками

На протяжении восьми лет клиенты магазина получали китайские фейки вместо брендовых товаров.

В российском бутике французского модного дома Hermes большой скандал. Товаровед склада восемь лет подменяла оригинальные сумки Birkin и Kelly на китайские подделки и отправляла покупателям. Об этом сообщают россСМИ.

По информации издания, все происходило в период с 2014 по 2022 год. Товаровед Николина П подменяла оригинальные товары на копии, изготовленные в Китае и отправляла реплики в торговые точки. А настоящие брендовые сумки она забирала себе и продавала в сети.

В настоящий момент по делу проводится расследование. Сотрудники магазина предполагают, что Николиной удалось подменить не менее девяти сумок по цене от 10 тысяч евро за каждую.

Напомним, недавно скандал с фейковыми сумками модного дома Hermes произошел во Франции. Администрация бренда подала иск против NFT-художника Мейсона Ротшильда, который создал виртуальные аналоги знаменитых сумок Birkin и продавал их в форме NFT. Цены на его товар были выше, чем на обычные сумки Hermes — от 13 до 800 тысяч долларов.

Афера с виртуальными сумками началась еще в 2021 году. Автор впервые предложил своим клиентам приобрести товар на выставке "Miami Art Basel". Всего он создал около 100 сумок MetaBirkin. Спрос на них был высокий, так как сумку не приходилось ждать годами, как обычно это происходит с эксклюзивным товаром Hermès Birkin.

Аферист утверждал, что не продает фальшивые сумки, а создает произведения искусства. А потому его не могут судить, а тем более требовать возврата денег, заработанных на операциях по продаже MetaBirkin. Однако поскольку модный дом не давал согласия на создание копий своих эксклюзивных товаров, сумочки MetaBirkin все-таки считаются подделкой.

Напомним, настоящая сумочка Hermès Birkin стоит от 12 тысяч долларов, но ее нужно ждать несколько лет. Исключение делается только для селебрити и для тех, кто регулярно делает покупки в бутиках модного дома.

Фокус ранее писал о том, какая сумка стала хитом на Неделе моды в Копенгагене.