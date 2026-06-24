Мечтала о белоснежной улыбке: женщина купила "идеальные зубы" из рекламы, но покупка ее шокировала (фото)

Женщина из Великобритании, мечтавшая об идеальной улыбке, решила купить искусственные зубы на Facebook, но протезы за 14,99 фунтов стерлингов (885,07 грн) выглядели как конфеты в форме зубов под названием Haribo.

Карен Сопер мечтала об идеальных жемчужно-белых зубах, ведь 20 лет назад она лишилась всех зубов из-за заболевания десен. 58-летняя женщина призналась, что ей стыдно, но она не может себе позволить оплатить профессиональное лечение, пишет The Sun.

"У меня вообще нет зубов, я потеряла их около 20 лет назад. У меня было заболевание десен, и мне пришлось удалить все зубы. Я ношу зубные протезы, но они постоянно выпадают. Я очень стесняюсь их и не могу позволить себе сделать их профессионально. Это меня действительно беспокоит", — рассказала женщина.

Мать троих детей наткнулась на пост в Facebook, в котором рекламировались "простые зубные протезы, которые можно изготовить дома". В рекламе обещали помочь клиентам "снова уверенно улыбаться".

Відео дня

Реклама, ссылка на которую была размещена на странице в Facebook, имела всего 18 подписчиков и содержала видео, на котором пользователи уверенно жуют яблоки и кукурузу в початках, не снимая зубных протезов.

Карен Сопер приобрела искусственные зубы Фото: Скриншот

Потрясённая ужасным качеством искусственных зубов, пенсионерка сделала заказ за 14,99 фунтов стерлингов, но была потрясена тем, что пришло по почте.

Женщина открыла упаковку и обнаружила, что её новые зубные протезы были изготовлены из дешёвого пластика и тут же выпали из её рта.

Карен утверждает, что заказ совсем не походил на рекламу в Facebook, а скорее на конфеты Haribo Teeth.

После этого она призвала других не повторять ту же ошибку после потери её денег.

"Когда я увидел эту рекламу в Facebook, я подумал, что они выглядят просто великолепно. Люди, которые их носили, ели яблоко и хрустели кукурузой в початках, но зубы, которые у них были, совсем не походили на них", — говорит она.

По её словам, они были из твёрдого пластика, и она даже не могла положить их в рот.

"Они просто из прочного, дешевого пластика. Они совсем не похожи на то, что показывают в рекламе", — сказала разочарованная женщина.

Карен Сопер Фото: Скриншот

Её попытки носить новые зубы привели к тому, что они мгновенно выпали из её рта.

"Я попробовала положить их туда, а они просто выпали изо рта. Они выглядят в точности как те зубные конфеты, которые можно купить, только зубные конфеты Haribo выглядят красивее. Кто-то на этом наживает целое состояние. Я уже заказывала вещи через Facebook, и всё было хорошо. Я просто хочу сказать людям, чтобы они тоже их не заказывали", — предупреждает она.

Издание также обратилось за комментарием к Facebook.

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