Жінка віддала всі гроші на нові зуби й "постаріла на 20 років" за один день (фото)

52-річна Мойра Девлін з Шотландії мріяла отримати ідеальну посмішку, але візит до стоматолога перетворив її життя на кошмар. Жінка страждає від болю та деформації обличчя після невдалої імплантації зубів за 24 тисячі фунтів.

Мойра Девлін із містечка Аллоа завжди пишалася своєю бездоганною посмішкою. Вона регулярно відвідувала стоматолога для профілактичного догляду, бо прагнула залишатися фотогенічною у свої 50, пише видання The Sun.

У червні 2023 року в ході робочої поїздки до Лідса жінка помітила рекламу стоматологічної клініки, що пропонувала послуги імплантації. Спочатку вона планувала встановити коронки та мостики.

"Завжди мала прекрасні зуби, прекрасну посмішку та фотогенічне обличчя. Моєю єдиною одержимістю було зберегти це", — розповідає Мойра.

Фатальна консультація

Під час консультації їй запропонували повний набір імплантів, стверджуючи, що це допоможе уникнути стоматологічних проблем у майбутньому.

"На консультації мені робили агресивну рекламу, запевняючи, що зможуть точно відтворити мої зуби. Я постійно говорила, що не маю грошей, але вони переконали, що я таким чином заощаджу на майбутніх коронках та мостиках", — згадує жінка.

Мойра Девлін до процедури Фото: SWNS

Мойра погодилася на процедуру й взяла кредит для фінансування операції. 10 липня 2023 року розпочалася перша з чотирьох операцій, які обійшлись у 24 тисячі фунтів (близько 1,3 млн грн). Щомісяця вона виплачує 666 фунтів (орієнтовно 37 тис. грн) і досі не погасила борг повністю.

"Вже після другої операції я зрозуміла, що щось йде не так. Мені здається, що нижня щелепа розтягнута, а ніс стиснутий. Моя шия не може бути в нейтральному положенні, вона завжди нахилена вгору", — зізнається пацієнтка.

Помилка стоматолога

Під час третьої та четвертої операцій вона просила виправити імпланти, скаржачись, що вони виглядають занадто великими для її рота. Однак після завершення всіх процедур британці сказали, що більше нічого зробити не можуть.

Зараз жінка страждає через біль у щелепі та вухах. Вона не може нормально їсти та відчуває надмірне слиновиділення.

"Це справжній хаос — моє обличчя перекошене, а зуби занадто великі для щелепи. Відчуваю, що постаріла на 20 років за одну ніч", — з розпачем говорить Мойра.

Мойра Девлін після процедури Фото: SWNS

Лікар попередив, що біль посилюватиметься з часом. пацієнтка намагається знайти хірурга, аби виправити помилку, але мінімальна вартість корекції становить 10 тисяч фунтів (555 тис. грн).

"Шукаю хірурга вже два роки, але не можу собі цього дозволити. У мене постійно тече слина, я повністю спотворена. Втомилася від постійного поколювання в щелепі", — додає вона.

Сімейний лікар направив Мойру до спеціаліста для обстеження щелепи задля зменшення болю.

