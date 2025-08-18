Мама привела доньку на рентген зубів і була шокована тим, що знайшли в роті дитини (фото)

Візит до стоматолога набув неочікуваного повороту для матері та доньки зі штату Вашингтон, США. Жінка повела свою 13-річну доньку до ортодонта, щоб розпочати процес встановлення брекетів, але вона ніколи не могла передбачити, що покаже рентгенівський знімок рота її дитини.

Лікар повернувся до кімнати та показав рентгенівські знімки на екрані. Усі в приміщенні побачили "це" одночасно та кілька хвилин намагалися зрозуміти, що вони бачать. Про це пише Newsweek.

Те, на що вони дивилися, здавалося, був невеликий шматочок металу, який застряг у пазухах підлітка. Жінка не могла пояснити, як він туди потрапив, але одна людина в кімнаті точно знала, що сталося: її донька.

Що ж було в роті

Виявилося, що донька жінки, якій кілька місяців тому виповнилося 13 років, запитала тоді свою маму, чи можна їй проколоти ніс.

"У неї була подруга, яка щойно проколола собі ніс, і вона вирішила, що теж хоче зробити це. Коли вона запитала, я сказала, що їй потрібно почекати, поки їй не виповниться 16", — пригадала жінка.

Знімок зубів дівчинки Фото: newsweek

Хоча та дозволила своїй доньці проколоти вуха, торкатися носа здавався їй занадто раннім. Жінка й гадки не мала, що її донька не збирається приймати відмову.

"У неї дуже важкий РДУГ (розлад дефіциту уваги та гіперактивності), і на той час вона майже не мала контролю імпульсів", — сказала та.

Виявилося, що дівчинка взяла сережку, якою проколювали вуха, і спробувала проштовхнути її в ніс.

"Схоже, в якийсь момент вона вирішила спробувати проштовхнути сережку зсередини. Я не впевнена, чи вона чхнула, чи що сталося, але зрештою вона вдихнула сережку. Вона застрягла в її пазухах", — каже мама пацієнтки.

Дівчинка зіткнулася з дилемою, адже мама щойно сказала їй, що потрібно почекати з проколюванням, тому вона мовчала. Вона взагалі не відчувала сережки, а через деякий час просто забула, що вона там є.

Що сталося зрештою

Ця історія мала щасливий і абсолютно безболісний кінець.

"Як тільки ми зрозуміли, що це було і як воно туди потрапило, я зателефонувала ЛОР-лікарю, який видалив їй мигдалики кілька років тому, і він зміг видалити це дуже довгим медичним пінцетом", — сказала жінка.

Тепер, повернувшись до нормального життя, американка наголосила, що, незважаючи на те, що спочатку займала жорстку позицію, вона пом’якшила свою думку щодо пірсингу носа.

