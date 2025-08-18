Жінка заробила $2700 на "шедеврах", які намалювали щури (фото)

Вісім домашніх щурів з Великої Британії, які створюють унікальні картини, стали справжніми зірками артринку. Вони заробили для своєї господині понад 2700 доларів.

Related video

Вісімнадцятирічна Елла Вудленд зробила зі своїх улюбленців справжніх митців, коли вирішила дослідити їхні творчі здібності у лютому цього року. Її гризуни — Габлер, Рампл і Рід, а також Хотч, Морган, Люк, Россі та Гідеон — тепер створюють абстрактні шедеври, які розкуповують колекціонери. Про цю історію розповідає Daily Star.

Щурі стали художниками

Ідея перетворити звичайних домашніх тварин на художників прийшла до дівчини після знайомства з творчістю іншого власника щурів у соціальних мережах.

"Я побачила у Facebook креатора TooGoods Tiny Paws, який продавав картини своїх щурів онлайн, і вирішила спробувати зі своїми улюбленцями", — розповідає Елла.

Вісімнадцятирічна Елла Вудленд навчила щурів малювати Фото: SWNS Вісімнадцятирічна Елла Вудленд навчила щурів малювати Фото: SWNS

Для розвитку художніх талантів своїх вихованців господиня придбала акварельні та дитячі фарби. Процес створення картин виглядає досить просто — щури бігають по поверхні з фарбою, залишаючи відбитки своїх лапок на мініатюрних полотнах.

"Виходять яскраві абстрактні роботи, які неможливо повторити. Кожна картина унікальна, адже лапки щурів рухаються непередбачувано", — каже юна підприємниця.

Елла Вудленд зробила зі своїх улюбленців справжніх митців Фото: SWNS

Комерційний успіх

Ці експерименти швидко перетворилися на прибутковий бізнес. Картини, створені лапками домашніх гризунів, знайшли своїх покупців на онлайн-платформі Vinted. "Люди справді цінують такі незвичайні роботи. Хтось купує їх як цікавий подарунок, хтось — для власної колекції", — додає Елла.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Творіння Пабло Пікассо випадково знайшли в секонд-хенді Бельгії.

Роботи Далі не були випадковим польотом фантазії, а радше спробами дослідити лабіринти людської свідомості.

Крім того, колекцію з 11 малюнків відомого іспанського сюрреаліста продали на аукціоні за 24 000 євро.