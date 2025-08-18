Женщина заработала $2700 на "шедеврах", которые нарисовали крысы (фото)

Восемь домашних крыс из Великобритании, которые создают уникальные картины, стали настоящими звездами артринка. Они заработали для своей хозяйки более 2700 долларов.

Восемнадцатилетняя Элла Вудленд сделала из своих любимцев настоящих художников, когда решила исследовать их творческие способности в феврале этого года. Ее грызуны — Габлер, Рампл и Рид, а также Хотч, Морган, Люк, Росси и Гидеон — теперь создают абстрактные шедевры, которые раскупают коллекционеры. Об этой истории рассказывает Daily Star.

Крысы стали художниками

Идея превратить обычных домашних животных в художников пришла к девушке после знакомства с творчеством другого владельца крыс в социальных сетях.

"Я увидела в Facebook креатора TooGoods Tiny Paws, который продавал картины своих крыс онлайн, и решила попробовать со своими любимцами", — рассказывает Элла.

Восемнадцатилетняя Элла Вудленд научила крыс рисовать Фото: SWNS Восемнадцатилетняя Элла Вудленд научила крыс рисовать Фото: SWNS

Для развития художественных талантов своих питомцев хозяйка приобрела акварельные и детские краски. Процесс создания картин выглядит довольно просто — крысы бегают по поверхности с краской, оставляя отпечатки своих лапок на миниатюрных полотнах.

"Получаются яркие абстрактные работы, которые невозможно повторить. Каждая картина уникальна, ведь лапки крыс двигаются непредсказуемо", — говорит юная предпринимательница.

Элла Вудленд сделала из своих любимцев настоящих художников Фото: SWNS

Коммерческий успех

Эти эксперименты быстро превратились в прибыльный бизнес. Картины, созданные лапками домашних грызунов, нашли своих покупателей на онлайн-платформе Vinted. "Люди действительно ценят такие необычные работы. Кто-то покупает их как интересный подарок, кто-то — для собственной коллекции", — говорит Элла.

