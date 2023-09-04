Синдром Екбома і сюрреалізм. Чого Сальвадор Далі боявся до смерті

Сальвадор Далі, відомий художник-сюрреаліст, заглиблювався в глибини людської психіки в епоху, коли Зигмунд Фройд щойно відкрив концепцію людського несвідомого. Роботи Далі не були випадковим польотом фантазії, а радше свідомими спробами дослідити лабіринти людської свідомості.

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У картинах Далі, як і уві сні, наші найпотаємніші надії та страхи знаходили вираження через химерні, а часом і бентежні образи. Ці роботи також надали унікальну можливість для психоаналізу самого художника, оскільки він безстрашно переносив власні тривоги на полотно, пише Grunge.

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Серед повторюваних мотивів у творчості Далі мурахи та коники виділяються як похмурі символи, що непомітно ховаються на тлі багатьох його шедеврів. Візьмемо, наприклад, його знамениту роботу "Стійкість пам'яті". Серед розріджених циферблатів кишеньковий годинник, захований у кутку, кишить роєм крихітних мурашок. Це не випадковий збіг, а ймовірніше прояв глибокої ентомофобії Далі, страху перед комахами, що перевершував звичайну гидливість.

Відраза Далі до комах корінилася в травматичних дитячих переживаннях, про які він розповів в автобіографії "Таємне життя Сальвадора Далі". Один із гострих спогадів пов'язаний з пораненим кажаном, якого Далі та його двоюрідний брат одного разу поклали в бляшане відро. На жах Далі, кажан став жертвою навали невблаганних мурах: "…кажана, хоча він був ще напівживий, обсіли розлючені мурахи, і його маленька змучена мордочка оголила крихітні, як у старої жінки, зуби".

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Проте, саме коники лякали Далі найсильніше. Він описував цих істот у найдраматичніших виразах, асоціюючи їхні маленькі мордочки зі страшним обличчям риби, яку він колись спіймав: "Я бачив їх скрізь, навіть там, де їх не було: сіруватий папірець, раптово побачений і схожий на коника, змушував мене видавати пронизливий крик".

У дорослому віці Далі так і не зміг подолати свою фобію комах. Можливо, він страждав на синдром Екбома — рідкісний психологічний стан, який змушує людей вірити, що невидимі комахи безперервно повзають по їхній шкірі.

Прикладом цього є переживання Далі в паризькому готельному номері, де він уявив собі кліща на спині і в пориві паніки зішкріб його бритвою. Пізніше він зрозумів, що це була просто родима пляма, витвір його яскравої уяви.

Його страх перед кониками зберігався протягом усього життя, з віком він лише посилювався, а не зменшувався. Одного разу Далі зізнався: "Мені тридцять сім років, і страх, який викликають у мене коники, не зменшився з часів мого підліткового віку. Навпаки. Якщо це можливо. Я б сказав, що він, можливо, став ще більшим. Навіть сьогодні, якби я опинився на краю прірви і на мене стрибнув великий коник і прикріпився до мого обличчя, я волів би скоріше перекинутися через край, ніж терпіти цю страшну "штуку"".

Ці страшні коники продовжували залишатися джерелом натхнення, повторюючись як символи страху на полотнах Далі, що переслідують його.

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