Найвідоміші у світі сіамські близнючки вперше вийшли в люди з немовлям на руках (фото)

Відомі американські сіамські близнючки Еббі та Бріттані Генсел, які прославилися завдяки реаліті-шоу, знову опинилися у центрі уваги. У Міннесоті їх зафіксували з немовлям, що одразу викликало хвилю обговорень у медіа та соцмережах.

У місті Арден-Гіллс, неподалік Міннеаполіса, очевидці помітили сестер Еббі та Бріттані Генсел, коли вони разом із малюком виходили з автостоянки. На кадрах видно, як близнючки обережно саджають дитину у спеціальне крісло в чорному Tesla, пише TMZ.

Поки невідомо, чи це власна дитина сестер, чи вони допомагали комусь із близьких. Коментарів від самих Еббі та Бріттані, а також чоловіка Еббі — Джоша Боулінга, поки немає.

Сімейне життя близнючок Генсел

У 2021 році стало відомо про одруження Еббі з Джошем, і ця новина викликала значний резонанс у мережі. Сестри тоді активно відповідали на критичні коментарі через TikTok, зазначаючи, що їхнє особисте життя не повинно бути предметом чужих обговорень.

Ще у 2003 році в документальному фільмі "Joined For Life" вони висловлювали бажання мати дітей. Нині ж Еббі вже є мачухою для доньки Джоша від попередніх стосунків.

Хоч офіційної інформації немає, але поява близнючок із немовлям свідчить, що їхнє життя поступово змінюється — і це не залишається поза увагою громадськості.

