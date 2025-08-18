Самые известные в мире сиамские близняшки впервые вышли в люди с младенцем на руках (фото)

Известные американские сиамские близняшки Эбби и Бриттани Генсел, которые прославились благодаря реалити-шоу, снова оказались в центре внимания. В Миннесоте их зафиксировали с младенцем, что сразу вызвало волну обсуждений в медиа и соцсетях.

Related video

В городе Арден-Хиллс, недалеко от Миннеаполиса, очевидцы заметили сестер Эбби и Бриттани Генсел, когда они вместе с малышом выходили с автостоянки. На кадрах видно, как близняшки осторожно сажают ребенка в специальное кресло в черном Tesla, пишет TMZ.

Пока неизвестно, собственный ли это ребенок сестер или они помогали кому-то из близких. Комментариев от самих Эбби и Бриттани, а также мужа Эбби — Джоша Боулинга, пока нет.

Фото: tmz Фото: tmz

Семейная жизнь близняшек Генсел

В 2021 году стало известно о женитьбе Эбби на Джоше, и эта новость вызвала значительный резонанс в сети. Сестры тогда активно отвечали на критические комментарии через TikTok, отмечая, что их личная жизнь не должна быть предметом чужих обсуждений.

Еще в 2003 году в документальном фильме "Joined For Life" они выражали желание иметь детей. Сейчас же Эбби уже является мачехой для дочери Джоша от предыдущих отношений.

Хотя официальной информации нет, но появление близняшек с младенцем свидетельствует, что их жизнь постепенно меняется — и это не остается без внимания общественности.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Эбби и Бриттани Генсел показали, как соединены их тела. Сестры имеют два мозга, разные нервные системы и два сердца. Они могут водить машину, писать ручкой и бегать.

Близняшки поделились невиданными ранее свадебными фото. Они показали фото в TikTok.

Кроме того, 23-летняя сиамская близняшка сняла видео в постели со своим возлюбленным.