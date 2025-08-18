Мама привела дочь на рентген зубов и была шокирована тем, что нашли во рту ребенка (фото)

Визит к стоматологу приобрел неожиданный поворот для матери и дочери из штата Вашингтон, США. Женщина повела свою 13-летнюю дочь к ортодонту, чтобы начать процесс установки брекетов, но она никогда не могла предвидеть, что покажет рентгеновский снимок рта ее ребенка.

Врач вернулся в комнату и показал рентгеновские снимки на экране. Все в помещении увидели "это" одновременно и несколько минут пытались понять, что они видят. Об этом пишет Newsweek.

То, на что они смотрели, казалось, был небольшой кусочек металла, который застрял в пазухах подростка. Женщина не могла объяснить, как он туда попал, но один человек в комнате точно знал, что произошло: ее дочь.

Что же было во рту

Оказалось, что дочь женщины, которой несколько месяцев назад исполнилось 13 лет, спросила тогда свою маму, можно ли ей проколоть нос.

"У нее была подруга, которая только что проколола себе нос, и она решила, что тоже хочет сделать это. Когда она спросила, я сказала, что ей нужно подождать, пока ей не исполнится 16", — вспомнила женщина.

Снимок зубов девочки Фото: newsweek

Хотя та разрешила своей дочери проколоть уши, касаться носа казался ей слишком ранним. Женщина понятия не имела, что ее дочь не собирается принимать отказ.

"У нее очень тяжелый РДВГ (расстройство дефицита внимания и гиперактивности), и в то время она почти не имела контроля импульсов", — сказала та.

Оказалось, что девочка взяла сережку, которой прокалывали уши, и попыталась протолкнуть ее в нос.

"Похоже, в какой-то момент она решила попробовать протолкнуть сережку изнутри. Я не уверена, она чихнула, или что произошло, но в конце концов она вдохнула сережку. Она застряла в ее пазухах", — говорит мама пациентки.

Девочка столкнулась с дилеммой, ведь мама только что сказала ей, что нужно подождать с прокалыванием, поэтому она молчала. Она вообще не чувствовала серьги, а через некоторое время просто забыла, что она там есть.

Что случилось в конце концов

Эта история имела счастливый и абсолютно безболезненный конец.

"Как только мы поняли, что это было и как оно туда попало, я позвонила ЛОР-врачу, который удалил ей миндалины несколько лет назад, и он смог удалить это очень длинным медицинским пинцетом", — сказала женщина.

Теперь, вернувшись к нормальной жизни, американка подчеркнула, что, несмотря на то, что изначально занимала жесткую позицию, она смягчила свое мнение относительно пирсинга носа.

