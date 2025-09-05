Женщина отдала все деньги на новые зубы и "постарела на 20 лет" за один день (фото)

52-летняя Мойра Девлин из Шотландии мечтала получить идеальную улыбку, но визит к стоматологу превратил ее жизнь в кошмар. Женщина страдает от боли и деформации лица после неудачной имплантации зубов за 24 тысячи фунтов.

Мойра Девлин из городка Аллоа всегда гордилась своей безупречной улыбкой. Она регулярно посещала стоматолога для профилактического ухода, потому что стремилась оставаться фотогеничной в свои 50, пишет издание The Sun.

В июне 2023 года в ходе рабочей поездки в Лидс женщина заметила рекламу стоматологической клиники, предлагающей услуги имплантации. Изначально она планировала установить коронки и мостики.

"Всегда имела прекрасные зубы, прекрасную улыбку и фотогеничное лицо. Моей единственной одержимостью было сохранить это", — рассказывает Мойра.

Роковая консультация

Во время консультации ей предложили полный набор имплантов, утверждая, что это поможет избежать стоматологических проблем в будущем.

"На консультации мне делали агрессивную рекламу, уверяя, что смогут точно воспроизвести мои зубы. Я постоянно говорила, что у меня нет денег, но они убедили, что я таким образом сэкономлю на будущих коронках и мостиках", — вспоминает женщина.

Мойра Девлин до процедуры Фото: SWNS

Мойра согласилась на процедуру и взяла кредит для финансирования операции. 10 июля 2023 года началась первая из четырех операций, которые обошлись в 24 тысячи фунтов (около 1,3 млн грн). Ежемесячно она выплачивает 666 фунтов (ориентировочно 37 тыс. грн) и до сих пор не погасила долг полностью.

"Уже после второй операции я поняла, что что-то идет не так. Мне кажется, что нижняя челюсть растянута, а нос сжат. Моя шея не может быть в нейтральном положении, она всегда наклонена вверх", — признается пациентка.

Ошибка стоматолога

Во время третьей и четвертой операций она просила исправить импланты, жалуясь, что они выглядят слишком большими для ее рта. Однако после завершения всех процедур британцы сказали, что больше ничего сделать не могут.

Сейчас женщина страдает из-за боли в челюсти и ушах. Она не может нормально есть и испытывает чрезмерное слюноотделение.

"Это настоящий хаос — мое лицо перекошено, а зубы слишком большие для челюсти. Чувствую, что постарела на 20 лет за одну ночь", — с отчаянием говорит Мойра.

Мойра Девлин после процедуры Фото: SWNS

Врач предупредил, что боль будет усиливаться со временем. пациентка пытается найти хирурга, чтобы исправить ошибку, но минимальная стоимость коррекции составляет 10 тысяч фунтов (555 тыс. грн).

"Ищу хирурга уже два года, но не могу себе этого позволить. У меня постоянно течет слюна, я полностью обезображена. Устала от постоянного покалывания в челюсти", — добавляет она.

Семейный врач направил Мойру к специалисту для обследования челюсти для уменьшения боли.

