Вместо легенды — двойница: CNN попал в громкий конфуз из-за репортажа о смерти Долли Партон (фото)

Известной американской телерадиокомпании CNN пришлось извиниться после громкого промаха в прямом эфире. Телеканал опозорился, показав в сюжете о смерти легенды кантри-музыки Долли Партон совсем другого человека.

Вместо Долли Партон на экранах показали канадскую артистку-пародистку Келли Вонн, которую называют двойником всемирно известной звезды. Об этом пишет издание Fox News.

Партон скончалась во вторник в возрасте 80 лет после непродолжительной борьбы с раком. Её смерть всколыхнула весь мир, и миллионы людей чтят память легенды кантри-музыки. Конечно, такая новость не обошла стороной и телеканал CNN, где в прямом эфире вспоминали творческую карьеру звезды.

Во вторничном выпуске программы Laura Coates Live, когда корреспондент CNN Шимон Прокупец выходил в прямой эфир из Нэшвилла, на экране появились фотографии. Среди снимков оказалось изображение трибьют-исполнительницы Келли Вонн с прошлогоднего показа фильма Song Sung Blue.

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CNN вместо Долли Партон показал канадскую певицу Келли Вонн Фото: Fox News

После того как телеканал узнал, что по ошибке использовал фотографию другой артистки, ему пришлось публично извиниться перед зрителями и семьей Долли Партон.

"Мы сожалеем об этой ошибке и приносим извинения семье Партон", — заявил представитель CNN изданию Fox News.

Келли Вонн неожиданно оказалась в центре внимания

Вскоре после того, как в прямом эфире показали Келли Вонн, ее телефон начал разрываться от звонков, рассказала сама артистка-пародистка в комментарии изданию The New York Post.

"Я начала получать все эти сообщения от друзей, которые говорили, что меня показали по CNN, и не могла в это поверить", — призналась 58-летняя Вонн.

Артистка рассказала, что у нее в то время было "разбитое сердце" из-за новости о смерти Долли Партон. Однако видеть себя на экране телевизора на месте Долли для нее было "очень странно".

"Кто-то на CNN действительно наделал дел и не провел надлежащего расследования", — отметила Келли Вонн.

Вонн добавила, что рассматривала возможность самостоятельно обратиться в CNN, но была слишком опечалена смертью Партон, чтобы продолжать заниматься этим вопросом.

Напомним, новость о смерти Долли Партон появилась на её страницах в социальных сетях 25 августа.

Впоследствии издание Fox News назвало истинную причину смерти Долли Партон.