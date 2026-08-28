Рекордное падение на Востоке: какие города стали наименее комфортными для жизни в 2026 году

Наиболее пригодным для жизни в 2026 году стал Копенгаген, Дания, который подвинул с первого места австрийскую Вену. А вот города Ближнего Востока, которые годами занимали высокие позиции, рекордно упали в рейтинге. Также опустился в рейтинге Киев.

Также в рейтинге опустился Киев из-за войны с Россией. Украинская столица занимает 166 место. А наименее пригодным для жизни городом остается Дамаск в Сирии. Тегеран в Иране опустился на 164-е место в результате войны с США и Израилем, пишет CNN.

Киев остается некомфортным для жизни из-за войны с Россией

Копенгаген второй год подряд занимает первое место в ежегодном рейтинге Economist Intelligence Unit (EIU), дочерней организации журнала The Economist, составила рейтинг 173 городов мира по ряду различных факторов, включая образование, стабильность, здравоохранение, инфраструктуру и культуру.

Датская столица второй год подряд обошла австрийскую Вену, которая ранее три года подряд занимала первое место в ежегодном списке. Копенгаген получил "идеальные" оценки в трех категориях, включая стабильность, инфраструктуру и образование. Токио, столица Японии, завершает десятку самых комфортных для жизни городов.

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Токио был и остается комфортным для жизни

В США Нью-Йорк поднялся на три позиции, заняв 66-е место, благодаря значительному улучшению показателей в категории стабильности, что стало результатом снижения уровня преступности и уменьшения воспринимаемого риска террористических атак. Но Гонолулу остается самым высокоранжированным городом США в целом, несмотря на то, что опустился на две позиции, заняв 25-е место.

Ванкувер, занявший 9-е место, стал единственным североамериканским городом, вошедшим в десятку лучших в мире.

Между тем, последствия войны с Ираном отразились на рейтингах городов региона Персидского залива, где наблюдалось снижение показателей в категории стабильности.

Наибольшее падение показали столица Омана Маскат, опустившаяся на 14 позиций до 123-го места, и Кувейт, снизившийся на 12 позиций до 105-го места.

Аэропорт Кувейта, атакованный Ираном Фото: Соцсети

Хотя Западная Европа заняла первое место по уровню комфортности проживания, ее средний балл 91,7 оказался немного ниже, чем в 2025 году, в то время как в Азии этот показатель вырос на 0,3 до 73,9, в основном благодаря более высоким показателям в сфере здравоохранения, особенно в китайских городах, таких как Фучжоу, расположенный на юго-востоке страны, который поднялся на семь позиций и занял 93-е место.

В итоге топ-10 городов выглядит так:

Копенгаген, Дания; Вена, Австрия; Мельбурн, Австралия; Сидней, Австралия; Цюрих, Швейцария; Женева, Швейцария; Осака, Япония; Аделаида, Австралия; Ванкувер, Канада; Токио, Япония.

Напомним, из-за войны с Ираном в ОАЭ закрылся самый известный отель в мире – знаменитый "Парус", который стал символом Дубая и олицетворением роскоши. Во время обстрелов в него влетел беспилотник.

Также от обстрелов Ирана сильно пострадал Катар, там были атакованы международный аэропорт и энергообъекты.