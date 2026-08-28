Одно из самых закрытых зданий в мире открыло двери: что скрывает храм мормонов в США

Знаменитый храм Церкви Иисуса Христа Святых последних дней возвышается над Солт-Лейк-Сити, который основали мормонские пионеры во главе с Бригамом Янгом. Но побывать в этом величественном здании удается только избранным. Теперь его откроют для туристов.

Более века храм в стиле неоготики с шестью шпилямив центре Солт-Лейк-Сити является духовным центром Церкви Иисуса Христа Святых последних дней — и таинственным святилищем, закрытым для посторонних. Для большинства людей внутреннее убранство храма долгое время оставалось окутано тайной, но после многолетней масштабной реконструкции и модернизации, Церковь Иисуса Христа Святых последних дней откроет свой главный храм 5 апреля 2027 года на целых шесть месяцев, пишет CNN.

В храм мормонов в Солт-Лейк-Сити никогда не пускали чужаков

Причем пускать будут как мормонов, так и немормонов, впервые в истории храма. Журналистам предоставили возможность посетить храм в числе первых.

Відео дня

"Это уникальная, единственная в своем роде возможность для всего мира приехать и увидеть то, что более века было доступно только членам церкви", — сказал старейшина Мэтью С. Холланд, высокопоставленный представитель Церкви Иисуса Христа Святых последних дней.

Ожидается, что храм посетят миллионы туристов, привлеченных возможностью осмотреть культовую религиозную достопримечательность, которая была закрыта для всех, кроме верующих мормонов, с момента ее освящения 133 года назад. Публичные экскурсии закончатся 1 октября 2027 года, после чего храм снова будет закрыт для всех, кроме верных членов церкви.

Храм — один из более чем 200 храмов Церкви Иисуса Христа Святых последних дней, действующих по всему миру, — был закрыт с конца 2019 года на реконструкцию, в ходе которой были расширены его внутренние помещения, укреплен фундамент и проведено сейсмоусиление. Чтобы справиться с ожидаемым наплывом посетителей, с 1 сентября в интернете будет доступна продажа билетов с указанием времени посещения.

Церковь Иисуса Христа Святых последних дней (мормоны) — христианская конфессия, насчитывающая почти 18 миллионов членов по всему миру, — неуклонно росла с момента своего скромного начала почти два столетия назад в северной части штата Нью-Йорк. Мормоны долгое время подвергались преследованиям из-за своих убеждений и практик, а в поп-культура им приписывали мистическую таинственность.

Например в 19 веке про храм в Солт-Лейк-Сити говорили, что там проводят кровавые ритуалы. А в 1911 году недовольный бывший мормон спрятал фотоаппарат под пальто и тайком сделал несколько фотографий интерьера храма в безуспешной попытке шантажировать церковь.

Храм Церкви Иисуса Христа Святых последних дней внутри напоминает богатый особняк Фото: Скриншот

Однако в последние десятилетия Церковь Иисуса Христа Святых последних дней предприняла шаги по расширению своего послания, и некоторые наблюдатели считают, что открытие дверей культового храма на шесть месяцев является частью этих усилий.

Храм является центральным элементом Храмовой площади , центрального комплекса церкви, в котором также расположены зал собраний викторианской эпохи, центр для посетителей, пруд с отражающей поверхностью и купольная Солт-Лейкская скиния, где находится знаменитый хор. В штате Юта пять национальных парков, но Храмовая площадь — самое посещаемое место в штате Юта.

Место для храма было выбрано в 1847 году тогдашним президентом церкви Бригамом Янгом всего через несколько дней после прибытия мормонских пионеров в долину Солт-Лейк. Янг председательствовал на церемонии закладки первого камня храма, но не дожил до его завершения. Здание было освящено в 1893 году после 40 лет строительства.

Строили его из местного камня и каждый предмет интерьера носит символический смысл. Например золотая статуя ангела, трубящего в трубу символизирует второе пришествие. Святые последних дней верят, что ангел по имени Морони указал основателю церкви Джозефу Смиту местонахождение зарытых золотых пластин, с которых он перевел Книгу Мормона.

Однако внутреннее убранство храма основано на практичности. Вместо большого общего пространства для богослужений здесь в основном находится лабиринт небольших комнат, где проводятся священные ритуалы.

Храм украшают витражи с Иисусом Фото: Скриншот

Храм является желанным местом для свадебных церемоний, известных как небесные браки или запечатывания, в которых пары связываются вместе на всю вечность. Многие молодые люди также посещают храм для посвящения, церемоний, на которых они получают духовные наставления перед такими важными событиями в жизни, как отправление в мормонские миссии для распространения учения церкви.

Члены Церкви носят белую одежду во время всех храмовых церемоний в качестве символического напоминания о том, что они находятся в святом месте.

Храм в Солт-Лейк-Сити пережил бомбардировку, торнадо и землетрясение магнитудой 5,7 в 2020 году, отчего его стены пошли трещинами, а ангел едва не лишился трубы. Солт-Лейк-Сити расположен на активном разломе, и землетрясение послужило напоминанием о главной проблеме проекта реконструкции: защите здания в случае крупного сейсмического события.

Строители укрепили храм и вырыли новое подземное крыло храма, девять дополнительных комнат для проведения брачных церемоний и вторую крестильную купель. Как и первоначальная купель, она покоится на 12 скульптурных фигурах быков, символизирующих 12 колен Израилевых.

Купель покоится на спинах золотых быков Фото: Скриншот

По слухам, реконструкция храма обошлась в 2 миллиарда долларов. Кое-что было утрачено, но витражи Тиффани с Иисусом остались на месте.

Экскурсии по храму будут проводиться с утра до вечера, семь дней в неделю. Церковь ожидает, что здание будет посещать до 25 000 человек в день — в общей сложности более 4 миллионов человек за шесть месяцев открытых дверей. Представители туристической отрасли Солт-Лейк-Сити подсчитали, что это мероприятие принесет центру города Солт-Лейк-Сити 300 миллионов долларов новых доходов.

Напомним, ранее Фокус рассказывал, почему мормоны не пьют кофе.

В Украине тоже есть храм мормонов, но когда началась полномасштабная война с Россией, церковь отозвала своих миссионеров.