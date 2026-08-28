29 пальцев на лапах: уникальный кот установил рекорд Гиннесса (фото)

В США кот по имени Эребус победил болезнь и попал в Книгу рекордов Гиннесса.

В общей сложности у домашнего питомца насчитали 29 пальцев: восемь на одной лапе и по семь на трёх остальных, сообщает ABC News.

Сразу после рождения котят в марте 2026 года их владельцы, Кендра Ванденблюмер и Хантер Нетт, заметили необычную особенность его лап.

Генетическая особенность и путь к рекорду

Как объяснили ветеринары, причиной аномалии у кота стала полидактилия — наследственная мутация, довольно распространённая именно среди мейн-кунов. У отца Эребуса также были лишние пальцы — по шесть на каждой лапе, — но его сын значительно превзошёл своего родственника.

Кот по имени Эребус Фото: Скриншот

Как рассказывают владельцы, необычное строение лап ни в коей мере не мешает коту активно двигаться или играть. Но его путь к рекорду оказался не таким простым. Ведь в раннем возрасте котенок перенёс аспирацию и пневмонию, тогда ему потребовалось срочное лечение с кислородной терапией.

Відео дня

Именно рентгеновские снимки того периода, сделанные после выздоровления, впоследствии стали частью документов для заявки на рекорд.

Сегодня кот живет у своих хозяев в питомнике BlueNorthern Maine Coons, которые не планируют отдавать питомца на усыновление и любят его таким, какой он есть.

Кроме того, предыдущий кошачий рекорд в 28 пальцев продержался более двадцати лет с тех пор, как его установил канадский кот Джейк ещё в 2002 году.

Напомним, что кот по имени Тоби стал обладателем мирового рекорда — у него 28 пальцев. Для сравнения: это на 10 больше, чем у любого другого кота.

Кроме того, в Нидерландах местный житель превратил путь своего кота домой в аттракцион. Мужчина, живущий на третьем этаже, построил для своего кота наружную деревянную "дорожку".